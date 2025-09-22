La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Atienden a un menor de 11 años tras chocar su patinete con un coche en Cartagena

El joven ha sufrido heridas leves y ha sido trasladado al hospital Santa Lucía

LA VERDAD

Lunes, 22 de septiembre 2025, 20:37

Un menor de 11 años ha resultado herido leve tras colisionar un patinete con un vehículo este lunes, a las 18.06 horas, en la calle Doctor Serrano de Barrio Peral en Cartagena.

Una llamada realizada al Centro de Coordinación de Emergencias 112 de la Región de Murcia alertó del accidente. E inmediatamente, se desplazó al lugar una patrulla de Policía Local de Cartagena, quien ha solicitado una unidad medicalizada para valorar las heridas del menor.

La Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061 desplazó una unidad móvil de emergencias, que ha atendido y estabilizado al herido, para posteriormente trasladarlo al hospital Santa Lucía de Cartagena.

