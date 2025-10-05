La Asociación de Mujeres Cofrades de Cartagena entrega el Premio Pasos 2025 a la 'Pollinica' de Málaga La Archicofradía del Santo Entierro de Alcantarilla recibe una mención especial por su compromiso con la igualdad

El Centro Cultural Ramón Alonso Luzzy acogió este sábado la gala de entrega del Premio Pasos, que cada año organiza la Asociación de Mujeres Cofrades de Cartagena y que se ha convertido ya en un referente nacional en la defensa de la igualdad en las cofradías y hermandades de todo el país.

En esta vigésima edición de los galardones, la agraciada fue la Cofradía de la Entrada Triunfal de Jesús en Jerusalén, procedente de Málaga y conocida popularmente como la 'Pollinica'. La Asociación quiso agradecer con este premio la labor que realiza la cofradía malagueña en aras de lograr la plena integración de la mujer en todos los ámbitos de la vida cofrade, así como por su firme compromiso en defensa de la igualdad.

Con motivo de la celebración del XX aniversario del Premio Pasos, la Asociación Mujeres Cofrades hizo también entrega de una mención especial a la Archicofradía del Santo Entierro de Alcantarilla en reconocimiento a su ejemplar trayectoria y compromiso en este ámbito.

En el transcurso de la gala se presentó el libro 'Premio Pasos. Veinte años de compromiso y esperanza', que recoge la historia y legado de este galardón, así como de todas las cofradías que han formado parte de su recorrido. Además, se proyectó un vídeo realizado por Semana Santa de Cartagena TV, con el que quisieron mostrar las singularidades de las procesiones cartageneras.

La entrega de galardones contó con las actuaciones de la Agrupación Musical Sauces y el Ballet de la Escuela de Danza de Carmen Baños, que interpretaron la marcha 'La Saeta', en una puesta en escena que aunó arte, tradición y emoción. La ceremonia concluyó con la presentación de la XXI edición del Premio Pasos, y con el compromiso de la Asociación Mujeres Cofrades de continuar dando visibilidad a la igualdad en el ámbito cofrade. Tal y como indicó su presidenta, María Victoria Botí, «veintiún años después, el Premio Pasos sigue siendo el eco firme de un mensaje necesario: en nuestras cofradías hay sitio para todos, porque la fe y la tradición se engrandecen cuando se fundamentan en la igualdad».

Concluida la gala, y tras una convivencia con los galardonados, tuvo lugar una visita al almacén de tronos de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Resucitado, donde los asistentes pudieron contemplar las maravillosas tallas y tronos que procesionan el Domingo de Resurrección por las calles de la ciudad.