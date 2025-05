Arroyo espera que el Gobierno «cumpla su promesa» y desmantele el CETI del Naval de Cartagena

E.P. Martes, 13 de mayo 2025, 20:45 Comenta Compartir

La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, espera que el Gobierno central «cumpla su palabra» y desmantele el centro de estancia temporal de inmigrantes (CETI) instalado en el antiguo Hospital Naval como se comprometió, aunque ha lamentado que «hasta el momento no ha cumplido nada de lo que ha dicho».

En un encuentro informativo de Europa Press celebrado en Madrid, Arroyo afirmó que su ciudad es «probablemente la única de España a la que llegan inmigrantes en pateras movidos por las mafias y también por avión movidos por el Gobierno».

«Esta mañana hemos amanecido con 1.100 personas acogidas en unas carpas que desde el Ayuntamiento tuvimos que advertir al Ministerio que no reunían las condiciones de seguridad ni de habitabilidad y que, por tanto, no podíamos darle permisos urbanísticos para hacer la instalación porque ponían en riesgo la vida de estas personas», dijo.

En ese momento, lo que hizo el Gobierno central fue declarar de interés público la actuación ante la emergencia derivada de la situación de Canarias y «hacer lo que querían hacer eludiendo los permisos urbanísticos del Ayuntamiento», recordó.

En este sentido, añadió que «ahora por lo menos tenemos una cosa clara y es que si pasa algo sabemos quién es el responsable, que era lo que a mí no me dejaba dormir», y señaló que, a su juicio, «en Cartagena se está abusando de la solidaridad que tenemos todos los cartageneros».

Para Arroyo, «lo que le están haciendo a Cartagena no lo harían en otra comunidad autónoma, no lo harían seguro y sin duda, pues está generando problemas de convivencia». Y esto, continuó, «no porque sean inmigrantes», sino porque se trata de 1.100 personas conviviendo «todos los días en unas carpas que no reúnen las condiciones».

Asimismo, Arroyo contrapuso la premura del Gobierno para declarar de interés público el CETI al hecho de que, sin embargo, «no declaran de emergencia la construcción de la casa cuartel de la Guardia Civil, ni que tengamos más efectivos» de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Preguntada sobre si siente que sus reivindicaciones son escuchadas en Moncloa, afirmó que no.

Apoyo al Trasvase

La alcaldesa también reivindicó el mantenimiento del Trasvase Tajo-Segura, porque su recorte pone al campo «ante el abismo». Y reclamó el Plan de Vertido Cero al Mar Menor.

Además, ofreció Cartagena para «hacer que España refuerce la defensa europea», con la mirada puesta en convertir la inversión de tecnología en «desarrollo y empleo», aunque exigió financiación al Gobierno central y que no se preocupe de «molestar» a sus socios de coalición.

Sobre el debate del incremento del gasto en Defensa, reclamó al Gobierno de Pedro Sánchez un «auténtico compromiso» con los aliados internacionales integrantes de la OTAN: «Lamento temer que este asunto, que es central para España, y más viendo los whatsapp de última hora, pueda depender otra vez de equilibrios de partido, de repartos territoriales o de no molestar a socios de Gobierno», advirtió. Al respecto la alcaldesa de Cartagena cree que la Defensa de España «no puede depender de quienes no quieren defender a España», instando al Ejecutivo de Sánchez a financiar «proyectos sólidos y maduros», poniendo en valor el programa regional tecnológico Caetra.