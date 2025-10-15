La Armada firma este viernes la cesión del 'Tonina' al Ayuntamiento de Cartagena para su musealización

Eva Cavas Miércoles, 15 de octubre 2025, 22:11

El carenero de Navantia será el lugar elegido por la Armada para albergar la firma del convenio por el que se hará efectiva la cesión del submarino 'Tonina' S-62 al Ayuntamiento de Cartagena.

El acto en cuestión se producirá este viernes, 17 de octubre, momento en el que se presentará el convenio de cesión patrimonial por parte de la Armada para que el Consistorio pueda proceder a su musealización.

La comparecencia, en la que intervendrá el almirante del Arsenal, Alejandro Cuerda, la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, y el presidente de la Región, Fernando López Miras, tendrá lugar a los pies del submarino, que se encuentra en el muelle de carena de Navantia, donde se custodia desde que se produjo su baja en la Armada en el año 2005.

Los planes del Consistorio para este submarino pasan por convertirlo en uno de los grandes atractivos de un museo dedicado a Cartagena y el mundo subacuático, que planea construir en los llamados túneles para submarinos de El Espalmador.

Con esta noticia quedaba descartada la opción barajada inicialmente, que implicaba la musealización del sumergible en el entorno de la actual Facultad de Ciencias de la Empresa de la UPCT. Según los primeros cálculos, sólo el desplazamiento del 'Tonina' desde el carenero de Navantia hasta la plaza del antiguo CIM tenía un coste de un millón de euros.

Con la nueva opción propuesta por el Ayuntamiento de Cartagena, el submarino contaría con un espacio privilegiado como protagonista indiscutible de un nuevo museo, aunque es más que probable también que suponga un mayor gasto para las arcas municipales.