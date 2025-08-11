La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Efectivos de bomberos, junto al contenedor afectado por el fuego en Canteras este lunes. Cedida

Arde el mural de la plaza Pico Roldán de Canteras y las mesas y sillas destinadas a las fiestas

La asociación de vecinos asegura que continuarán con la programación de actividades

M. García

Lunes, 11 de agosto 2025, 17:43

Un incendio, del que todavía se está investigado si fue intencionado o fortuito, dejó a los vecinos de Canteras sin mobiliario para celebrar las fiestas patronales en honor a la Virgen de la Soledad. El fuego comenzó este lunes por la mañana en la plaza Pico Roldán de la diputación cartagenera, junto al pabellón de deportes, y calcinó casi por completo el contenedor que guarda las sillas y mesas de plástico que se utilizan para las celebraciones.

Además, también afectó al mural romano pintado sobre el polideportivo, que fue inaugurado la pasada primavera. Este grafiti fue escogido como mejor obra urbana del mundo del mes de marzo en los galardones internacionales Streeet Art Cities, que distinguen las mejores creaciones urbanas en todo el planeta.

Bomberos del Ayuntamiento de Cartagena acudieron para sofocar las llamas, que produjeron una gran columna de humo. El incendio no provocó ningún daño personal.

Cedidas
Imagen principal - Arde el mural de la plaza Pico Roldán de Canteras y las mesas y sillas destinadas a las fiestas
Imagen secundaria 1 - Arde el mural de la plaza Pico Roldán de Canteras y las mesas y sillas destinadas a las fiestas
Imagen secundaria 2 - Arde el mural de la plaza Pico Roldán de Canteras y las mesas y sillas destinadas a las fiestas

Tras el suceso, la Asociación de Vecinos de Canteras quiso agradecer a todos los ciudadanos, que se han «volcado sin dudar» para ayudar a que continúe la celebración de las fiestas patronales. «Tras lo sucedido, con el corazón encogido, las lágrimas aún presentes y un sabor amargo, queremos deciros que nadie va a pararnos», indicaron en un comunicado. Además, aseguraron que el mismo lunes continuarían con la programación festera ya programada, ya que «por mucho que intenten apagarnos, la ilusión y las ganas con las que hemos trabajado son más fuertes».

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una bola de fuego cruza el cielo de la Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha y explota sobre la Región de Murcia
  2. 2 La invasión urbanística de La Manga deja a los vecinos sin playa en las zonas más colapsadas
  3. 3 Del examen a dar clase en el instituto: opositores que han aprobado a la primera
  4. 4

    Propietarios del edificio Martinique de La Manga solicitan a Costas una concesión temporal
  5. 5 Abre un nuevo outlet con ropa de Shein y Temu en Murcia: todas las prendas a 5 euros
  6. 6 Localizan a dos senderistas perdidos en el parque regional de El Valle y Carrascoy de Murcia
  7. 7 Murcia estrenará en 2027 la zona verde más grande del municipio
  8. 8

    Un huerto de Cabezo de Torres guarda los vestigios de un jardín barroco único
  9. 9 El último día de Hind en Lo Pagán antes de morir en la explosión del mercadillo
  10. 10

    La revolución antiobesidad: «Como la mitad que antes»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Arde el mural de la plaza Pico Roldán de Canteras y las mesas y sillas destinadas a las fiestas

Arde el mural de la plaza Pico Roldán de Canteras y las mesas y sillas destinadas a las fiestas