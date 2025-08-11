Arde el mural de la plaza Pico Roldán de Canteras y las mesas y sillas destinadas a las fiestas La asociación de vecinos asegura que continuarán con la programación de actividades

M. García Lunes, 11 de agosto 2025, 17:43

Un incendio, del que todavía se está investigado si fue intencionado o fortuito, dejó a los vecinos de Canteras sin mobiliario para celebrar las fiestas patronales en honor a la Virgen de la Soledad. El fuego comenzó este lunes por la mañana en la plaza Pico Roldán de la diputación cartagenera, junto al pabellón de deportes, y calcinó casi por completo el contenedor que guarda las sillas y mesas de plástico que se utilizan para las celebraciones.

Además, también afectó al mural romano pintado sobre el polideportivo, que fue inaugurado la pasada primavera. Este grafiti fue escogido como mejor obra urbana del mundo del mes de marzo en los galardones internacionales Streeet Art Cities, que distinguen las mejores creaciones urbanas en todo el planeta.

Bomberos del Ayuntamiento de Cartagena acudieron para sofocar las llamas, que produjeron una gran columna de humo. El incendio no provocó ningún daño personal.

Cedidas

Tras el suceso, la Asociación de Vecinos de Canteras quiso agradecer a todos los ciudadanos, que se han «volcado sin dudar» para ayudar a que continúe la celebración de las fiestas patronales. «Tras lo sucedido, con el corazón encogido, las lágrimas aún presentes y un sabor amargo, queremos deciros que nadie va a pararnos», indicaron en un comunicado. Además, aseguraron que el mismo lunes continuarían con la programación festera ya programada, ya que «por mucho que intenten apagarnos, la ilusión y las ganas con las que hemos trabajado son más fuertes».