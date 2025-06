Aplazan el montaje de la feria en las fiestas de El Albujón

Eva Cavas Sábado, 21 de junio 2025, 08:49 Comenta Compartir

El servicio de Espectáculos Públicos de la Comunidad Autónoma ha obligado a aplazar la instalación de la feria de las fiestas patronales de El Albujón, que comenzaron este viernes. Tal y como indicaron a este periódico fuentes de dicho servicio, las personas encargadas de las atracciones no tenían en regla la documentación requerida por la Administración regional para su puesta en funcionamiento con todas las garantías necesarias. «Han presentado un seguro que no está vigente y no incluyen qué atracciones son las que se van a instalar, ni cuántas, ni de qué tipo». La intención de los responsables de dicho servicios es que puedan montarlas el lunes «si aportan la documentación que falta».

Los interesados solicitaron la autorización a Espectáculos Públicos el 11 de junio, quienes emitieron un informe el pasado jueves en el que se recoge que «al ser una actividad que comporta riesgo para las personas y dado que la documentación aportada no cumple con la normativa, no se puede realizar dicha actividad».

El 17 de junio pidieron autorización al Ayuntamiento que, en base al informe de la Comunidad, ha resuelto la solicitud de forma negativa. Además, «al tratarse de una parcela privada no hay ningún tipo de licencia municipal que conceder». Todo esto ocurre días después de que una niña muriera en Alquerías por una descarga eléctrica tras saltar en unas camas elásticas.

Los vecinos lamentaron que no se haya dado la oportunidad de subsanar esta situación antes del inicio de sus fiestas.