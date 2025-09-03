ANSE denuncia un ataque al sistema de riego por goteo en el Bosque Romano de Cartagena

La Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE) denunció este miércoles un acto vandálico contra las instalaciones de riego del Ecoparque, uno de los enclaves clave dentro del proyecto Bosque Romano, que forma parte del corredor verde de Cartagena.

El incidente se produjo el pasado lunes, cuando técnicos del proyecto encontraron varias arquetas rotas y la sustracción de grifos destinados al sistema de riego por goteo. Este material es esencial para garantizar el crecimiento y consolidación de los nuevos plantones, especialmente sensibles durante los meses de altas temperaturas.

Según ANSE, los daños suponen «un grave perjuicio» para el mantenimiento de la vegetación incipiente y ponen en riesgo el esfuerzo de voluntarios y técnicos que han trabajado en la creación de este futuro bosque. La asociación recordó que el acto no solo afecta a la biodiversidad y a los espacios verdes públicos, sino también a la ciudadanía de Cartagena y, en particular, a los vecinos de los barrios colindantes.

Además, la organización subrayó que el sabotaje amenaza el trabajo realizado durante meses en el vivero municipal para producir especies autóctonas y protegidas que debían formar parte del Bosque Romano.

Llamamiento al civismo

ANSE realizó un llamamiento al respeto y a la colaboración ciudadana para evitar que estos hechos se repitan: «El Bosque Romano se está creando para el disfrute de toda la población; destruirlo es destruir un proyecto común».

El proyecto Bosque Romano está coordinado por el Ayuntamiento de Cartagena y cuenta con la participación de ANSE, ARBA y CETENMA, así como con el apoyo de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), financiado a través de los fondos europeos 'Next Generation'.

Una de las últimas actuaciones de este proyecto ha sido desenterrar parte de las antiguas canteras romanas que permanecían sepultadas bajo toneladas de escombro.