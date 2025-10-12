Alumna de la UPCT con atrofia óptica: «Estoy cogiendo muchas ideas de mi propia experiencia para ayudar a otros»

Nathaly Michelle Muñoz Torres padece desde los 13 años una atrofia óptica bilateral que limita su campo visual, dificulta su capacidad de percibir los colores ... y reduce su grado de visión, pero eso no solo no la ha detenido sino que la ha motivado para alcanzar su meta.

Conseguir encontrar soluciones para otras personas que tienen discapacidades como las que ella misma vive es el objetivo que ha traído a Cartagena a esta joven de 24 años, que estudia el último curso de Ingeniería Biomédica en la Universidad Autónoma de Bucaramanga, en Colombia, y ha llegado a la UPCT becada por la Fundación ONCE con el programa Iberfoal 'Educación sin Fronteras'. Aquí realiza una estancia de prácticas de tres meses, con la intención de dar respuesta a necesidades de las asociaciones que ayudan a personas con discapacidad.

«Es una oportunidad muy enriquecedora para mi formación. Mi meta profesional es desarrollar tecnologías para ayudar a personas con discapacidad», describió Muñoz, a la que tutorizará el coordinador del grado en Ingeniería Biomédica de la Politécnica, Joaquín Roca.

Su problema de visión no solo no la ha detenido, sino que la motiva a buscar soluciones para personas que tienen discapacidad

La beca de la ONCE con la que está estudiando en la UPCT le cubre los billetes de avión, así como su alojamiento y manutención en Cartagena, donde vive en una residencia. «Siempre había querido venir a España, un país de referencia internacional por sus avances en inclusión, pero mi familia no tiene los recursos económicos» para costear la movilidad internacional.

Tal y como ella misma explicó, eligió la Universidad Politécnica motivada por los proyectos de inclusión que desarrollan sus investigadores, así como por el «enfoque de impacto social de la asociación Biomed» formada por estudiantes de Ingeniería Biomédica.

La atrofia óptica bilateral que padece está ligada a problemas en el sistema nervioso a raíz de una hipertensión endocraneana que sufrió a los 13 años por una reacción a un medicamento, según los médicos que la atendieron y que lograron que no perdiera completamente la vista. Tiene por ello un grado moderado de baja visión, tanto de cerca como de lejos, mucha dificultad para apreciar detalles, profundidades y desniveles, un campo visual reducido, facilidad para confundir colores y tendencia a la fatiga visual, tanto por cansancio como ante cambios de luz o predominancia de colores como el rojo.

Todo esto supone un esfuerzo extra para Nathaly Muñoz, especialmente cuando se trata de una carrera como Ingeniería Biomédica, en la que tiene que formarse en materias como el procesamiento de imágenes médicas.

«Me toca hacer un código extra para modificar los colores y así poder validar el procesamiento antes de invertir de nuevo la imagen para entregar la práctica», explicó, para «no estar perdida en las clases».

Se sirve, por tanto, de la tecnología para progresar académicamente, usando herramientas como un magnificador electrónico y aplicaciones para convertir en material audible los textos que ha de estudiar. También usa un bastón desplegable para caminar por lugares desconocidos.

«Ya sabía cuando elegí la carrera que iba a ser muy duro, pero de mi propia experiencia estoy cogiendo muchas ideas para ayudar a otras personas y he podido compartir estrategias con otros alumnos que tienen problemas de visión», afirmó.