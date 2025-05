El alcalde de La Línea llama en Cartagena a la unidad del municipalismo

Jesús Nicolás Domingo, 11 de mayo 2025, 08:01 Comenta Compartir

El auditorio del Batel fue este sábado escenario de la visita a Cartagena del alcalde de La Línea de la Concepción, Juan Franco. El regidor de la localidad gaditana asistió invitado por MC a sus jornadas 'Impulsa Cartagena'. Su figura para los cartageneristas es muy relevante es tanto que es uno de los alcaldes más votados de España. Algo que ha conseguido liderando un partido independiente.

Franco explicó que, en su pueblo, han gobernado tanto los dos grandes partidos (PP y PSOE) como el creado por el carismático exalcalde de Marbella, Jesús Gil. Señaló que el paso de los sucesivos ejecutivos municipales había dejado una enorme deuda en las arcas de esta población limítrofe con Gibraltar. Un montante que, defendió, él ha conseguido reducir significativamente. También destacó proyectos de construcción de vivienda e inclusión social para luchar contra la mala imagen de su municipio, muy vinculado a nivel nacional con el narcotráfico.

El primer edil compartió experiencias e impresiones sobre municipalismo y llamó a todos los presentes, entre ellos miembros de partidos locales de toda la Región, a sumar fuerzas y a Cartagena en particular a que no pretender ser la cabeza de ello para no espantar al resto de poblaciones que exigen también un trato más equitativo del gobierno autonómico.

Franco defendió el municipalismo como determinante para decantar la balanza del lado de los pueblos y, como ejemplo, señaló el carácter decisivo de los votos de su partido, los cuales ha hecho valer, expuso, para atraer inversiones de la Diputación de Cádiz para La Línea.