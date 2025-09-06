Abierto el plazo para participar en el concurso para elegir el cartel del Carnaval de Cartagena

LA VERDAD Sábado, 6 de septiembre 2025, 08:32 Comenta Compartir

La Federación del Carnaval de Cartagena ha puesto en marcha la convocatoria del concurso para la elección del cartel que anunciará oficialmente el Carnaval 2026. El certamen está dotado con un premio de 1.000 euros.

Podrán concurrir al concurso todos los creadores, españoles o extranjeros, siempre que las obras presentadas sean originales e inéditas. Cada participante podrá presentar hasta tres trabajos, cuyo tema será libre, aunque deberán recoger el espíritu carnavalesco con un elemento notorio de la ciudad.

Las propuestas deberán presentarse en soporte rígido, en sentido vertical y con técnica libre, siendo obligatorio incluir en el diseño la frase «Carnaval 2026 Cartagena» junto a la denominación «de Interés Turístico Regional». El plazo de admisión de trabajos finaliza el 24 de octubre de 2025 a las 13:30 horas.

