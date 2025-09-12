La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Un grupo de nuevos alumnos en la plaza del CIM, tras salir de la facultad de Ciencias de la Empresa. A. Gil / AGM

Más de 600 nuevos estudiantes de la UPCT recorren sus campus

Pudieron conocer Cartagena y hacerse una idea de lo que les puede ofrecer durante el curso que están comenzando

Eva Cavas

Viernes, 12 de septiembre 2025, 20:34

Las calles de la ciudad se llenaron este viernes con los más de seiscientos nuevos alumnos de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) que se inscribieron para hacer una ruta a pie en la que, además de recorrer todos los campus universitarios que la conforman, pudieron conocer Cartagena y hacerse una idea de lo que les puede ofrecer durante el curso que están comenzando.

La ruta comenzó en la facultad de Ciencias de la Empresa, situada en el antiguo CIM, y desde allí el itinerario los llevó por el Real Club de Regatas, el campus de la Muralla del Mar, el edificio de Laboratorios de Investigación (ELDI), la Casa del Estudiante, el Rectorado, el campus del Paseo y finalizó en el centro deportivo Ilusion Sport Center.

Precisamente en este último punto del recorrido, los nuevos estudiantes tuvieron la oportunidad de obtener la primera calificación de su carrera universitaria, ya que se les hizo un breve test sobre todo lo que se les explicó durante las distintas visitas y todos los que lo pasaron obtuvieron medio crédito como recompensa a la atención prestada.

Expectantes, algo nerviosos y sobre todo con muchas ganas de ver lo que les depara el curso, estos ya universitarios disfrutaron de un día de convivencia en el que, además de la ciudad y su universidad, también pudieron empezar a conocerse unos a otros y entablar las primeras amistades de esta nueva etapa.

