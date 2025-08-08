Casi 180 personas disfrutan del servicio de baño adaptado en Cartagena desde el 15 de junio Una veintena de playas disponen de medios técnicos y personal para facilitar el acceso al agua a personas con movilidad reducida

El servicio de baño asistido que funciona a diario este verano de forma gratuita en la playa de San Ginés (La Azohía), Playa Honda y Puerto Bello (La Manga). Está dirigido a personas de todas las edades, independientemente de su grado de movilidad, y este verano ya ha ofrecido servicio a 179 personas, incluido menores: 81 en La Azohía, 70 en Puerto Bello y 28 en Playa Honda, según datos ofrecidos por el Ayuntamiento de Cartagena.

Según la administración, se trata de un servicio pionero y que permite a Cartagena liderar la accesibilidad a las personas con movilidad reducida poniendo a disposición de los bañistas monitores especializados que les brindan un baño seguro y cómodo todos los días, de once de la mañana a siete de la tarde.

Bajo el lema 'Playa para todos', incorpora este año actividades vinculadas a las emociones a través de la figura de los pitufos y sus diferentes personalidades, buscando que la experiencia de baño sea también enriquecedora en el plano lúdico y social. Además, en Cartagena hay alrededor de una veintena de playas que cuentan con elementos que facilitan el acceso al arenal y al agua de personas con movilidad reducida, los cuales están a disposición en los puestos de vigilancia de socorrismo.

El dispositivo cuenta también con medios técnicos adaptados -sillas anfibias, pasarelas flexibles y material de apoyo- para garantizar un acceso seguro al mar.

Espacio de igualdad

La concejal de Política Social, Cristina Mora, visitó este viernes la playa de Playa Honda, acompañada por la directora general de Personas con Discapacidad de la Comunidad Autónoma, Miriam Pérez, y la presidenta de Famdif, Carmen Gil. Juntas destacaron que este recurso no solo rompe barreras físicas, sino también emocionales, creando un espacio de disfrute, igualdad y convivencia en las playas de Cartagena. Destacando, además, que el municipio de Cartagena es uno de los primeros de la Región en ofrecer este servicio. Y que este año ha ampliado sus días de funcionamiento. Ya que comenzó el 15 de junio en La Azohía y el 1 de julio en Playa Honda y Puerto Bello, y se mantendrá activo hasta el 31 de agosto, coincidiendo con la temporada de mayor afluencia.

El servicio de baño asistido en las playas cuenta con la colaboración de Protección Civil del Ayuntamiento de Cartagena y Famdif, encargada de la formación de los monitores, y el apoyo de la Fundación laCaixa, que en esta ocasión ha aportado 8.000 euros para la compra de dos nuevas sillas anfibias, 25 metros de flexipasarela y repuestos técnicos. La inversión municipal asciende este año a cerca de 30.000 euros.