Carlos Briones, en la Biblioteca Regional durante una de sus últimas visitas a Murcia. Vicente Vicéns / AGM

Carlos Briones: «Hay adolescentes pidiendo consejo psicológico a la IA; es una barbaridad»

El científico y divulgador, que participa hoy en Murcia en las actividades por el Día de la Pediatría, llama a «tomar conciencia de cómo la infancia puede verse seriamente afectada por las decisiones que estamos tomando en el presente»

Javier Pérez Parra

Javier Pérez Parra

Miércoles, 1 de octubre 2025, 01:40

La Sociedad de Pediatría del Sureste celebra este miércoles (17.30 horas, Casino de Murcia) un encuentro bajo el lema 'Creciendo sanos junto al pediatra' ... que contará con la presencia de Carlos Briones, investigador del Centro de Astrobiología del CSIC, divulgador y escritor. El científico hablará del mundo que heredan las nuevas generaciones en conversación con la periodista Mamen Asencio.

