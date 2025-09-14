Tomás Álvarez, nuevo rector de la basílica de la Vera Cruz de Caravaca La ciudad celebra hoy la Festividad de la Exaltación de la Cruz

El nuevo rector, Tomás Álvarez, firma el acto en presencia de los sacerdotes, el alcalde y el hermano mayor.

Juan F. Robles CARAVACA DE LA CRUZ Domingo, 14 de septiembre 2025, 10:32

La ciudad vive inmersa en la celebración del Quinario de Exaltación de la Vera Cruz de Caravaca que se inició con la participación de Francisco Romero, director de la Comisión para la Evangelización de la Conferencia Episcopal Española.

Durante la ceremonia tomó posesión el nuevo rector de la basílica, el sacerdote caravaqueño Tomás Álvarez, quien firmó el acta correspondiente en la aceptaba el encargo del obispo y la responsabilidad de custodiar el ajuar litúrgico de la Sagrada Reliquia, especialmente la custodia, los portacruces y la arqueta; que también firmaron el vicario episcopal, David Martínez; el alcalde de Caravaca, José Francisco García; el hermano mayor, Jesús López; y la secretaria de la cofradía, Antonia Leonor Martínez.T

ambién han participado en el Quinario, como predicadores, el arzobispo emérito de Pamplona, monseñor Francisco Pérez, y el prior de los padres carmelitas de Caravaca, fray Sergio Marqueta; y José María Calderón, director nacional de las Obras Misionales Pontificias.

Hoy, Festividad de la Exaltación, presidirá la celebración monseñor Lorca Planes a las siete de la tarde. Al finalizar la eucaristía tendrá lugar la procesión con la Sagrada Reliquia bajo palio alrededor de las murallas del castillo, se bendecirá la ciudad desde los torreones y se disparará un castillo de fuegos artificiales.