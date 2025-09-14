La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El nuevo rector, Tomás Álvarez, firma el acto en presencia de los sacerdotes, el alcalde y el hermano mayor. JUAN F.. ROBLES

Tomás Álvarez, nuevo rector de la basílica de la Vera Cruz de Caravaca

La ciudad celebra hoy la Festividad de la Exaltación de la Cruz

Juan F. Robles

CARAVACA DE LA CRUZ

Domingo, 14 de septiembre 2025, 10:32

La ciudad vive inmersa en la celebración del Quinario de Exaltación de la Vera Cruz de Caravaca que se inició con la participación de Francisco Romero, director de la Comisión para la Evangelización de la Conferencia Episcopal Española.

Durante la ceremonia tomó posesión el nuevo rector de la basílica, el sacerdote caravaqueño Tomás Álvarez, quien firmó el acta correspondiente en la aceptaba el encargo del obispo y la responsabilidad de custodiar el ajuar litúrgico de la Sagrada Reliquia, especialmente la custodia, los portacruces y la arqueta; que también firmaron el vicario episcopal, David Martínez; el alcalde de Caravaca, José Francisco García; el hermano mayor, Jesús López; y la secretaria de la cofradía, Antonia Leonor Martínez.T

ambién han participado en el Quinario, como predicadores, el arzobispo emérito de Pamplona, monseñor Francisco Pérez, y el prior de los padres carmelitas de Caravaca, fray Sergio Marqueta; y José María Calderón, director nacional de las Obras Misionales Pontificias.

Hoy, Festividad de la Exaltación, presidirá la celebración monseñor Lorca Planes a las siete de la tarde. Al finalizar la eucaristía tendrá lugar la procesión con la Sagrada Reliquia bajo palio alrededor de las murallas del castillo, se bendecirá la ciudad desde los torreones y se disparará un castillo de fuegos artificiales.

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece un operario en Lorca en el segundo atropello mortal por un conductor bebido esta semana en la Región
  2. 2

    El SMS estudia reconvertir la galería comercial de La Arrixaca, en Murcia, para uso sanitario
  3. 3 Muere a los 65 años Juanito, el aficionado más popular del Efesé
  4. 4 El primer premio de la Lotería Nacional cae en Cartagena
  5. 5

    El conductor que arrolló a una mujer en Murcia dio 0,65 mg/l en alcohol
  6. 6 Fallece un operario en Lorca en el segundo atropello mortal por un conductor bebido esta semana en la Región
  7. 7

    Los jabalíes que están entrando en los barrios al oeste de Cartagena serán capturados y abatidos
  8. 8 Carlos Alcaraz se prepara en Murcia para el tramo final de temporada
  9. 9 El Ministerio levanta en Totana un viaducto para el AVE de 1 kilómetro de longitud
  10. 10

    La caótica sucesión de Valcárcel acaba con penas de cárcel para los aspirantes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Tomás Álvarez, nuevo rector de la basílica de la Vera Cruz de Caravaca

Tomás Álvarez, nuevo rector de la basílica de la Vera Cruz de Caravaca