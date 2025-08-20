El Seprona propone sanción para el vertido de lodos de depuradora junto a humedales de Caravaca
La rambla y la cañada de Clavijo albergan dos especies de flora en peligro crítico y poblaciones protegidas de topillo de Cabrera
Miércoles, 20 de agosto 2025, 00:21
El Seprona de la Guardia Civil de Caravaca de la Cruz, la Confederación Hidrográfica del Segura y los técnicos del Ayuntamiento de Caravaca de la ... Cruz han abierto expediente por el vertido de lodos de depuradora en la zona de Campo Coy, en el término municipal caravaqueño, junto a los humedales de la rambla y la cañada de Clavijo. La acción, que se suele realizar para fertilizar tierras de cultivo, en este caso intensivos, comenzó el pasado miércoles 13 con el depósito de montones «negros y apestosos» en los campos, denuncian vecinos de la zona. Y aclaran que este martes, «aún continúan los trabajos y han vuelto a depositar más montones. Los tractores estaban trabajando casi encima del humedal», detallan desde el Consejo de Defensa del Noroeste.
Alertados por la proximidad de dos humedales, «puntos calientes de flora amenazada y protegida» y territorio integrado en la zona de especial conservación (ZEC) Casa Alta Salinas, dieron aviso al Seprona, a la CHS y al Ayuntamiento para que inspeccionaran sobre el terreno.
Según confirman fuentes de la Guardia Civil, el Seprona levantó expediente y, tras comprobar que disponían de permiso del propietario de las tierras y de la Consejería de Agricultura, tomó muestras de la sustancia y elaboró un informe en el que ha propuesto para sanción a la CHS la actividad, ya que «invadía zona de policía de aguas -relativas a los citados cauces-, lo que precisa de autorización previa de la Comisaría de Aguas de la CHS, de la que carecían», detallan las mismas fuentes.
Igualmente, técnicos de la CHS se personaron en la zona y tomaron muestras, pendientes de análisis, para determinar «si los vertidos son susceptibles de contaminar las aguas superficiales y subterráneas de la zona», aclaran desde el organismo de cuenca.
Especies en peligro crítico
La invasión de los humedales, sobre los que el Ayuntamiento está «llevando a cabo actuaciones preliminares para estudiar si solicita su protección», como propusieron desde el Consejo de Defensa del Noroeste, explica el alcalde, José Francisco García, sin duda supone «una afección clara al medio natural y aguas abajo por el contenido de nitratos», apunta David López, biólogo, botánico, consultor ambiental y colaborador del departamento de Botánica de la UMU en la conservación de flora. Y explica que allí se sitúa una de las dos únicas poblaciones de la especie de flora en peligro crítico 'Carum foetidum', «una umbilífera con una distribución muy pequeña en la Península, solo en Baza y en este entorno». Igualmente, continúa, «se detectó hace unos años la presencia de 'Puccinellia pungens', también en peligro crítico y en proceso de incluirse en el catálogo de flora amenazada de la Región». Y asegura que «ambas poblaciones deberían de estar protegidas y monitorizadas». Cita también la presencia de poblaciones de topillo de Cabrera, «en el extremo más meridional de la Península, asociado al juncal de la cabecera de la rambla de Clavijo».
El alcalde avisa: «Vamos a dar batalla porque nos jugamos el futuro»
El alcalde de Caravaca, José Francisco García, asegura que los técnicos municipales también han realizado un informe, «todavía en fase de comprobación y a la espera del informe del Seprona para notificarlo a Medio Ambiente, Agricultura y la CHS». Y confirma que han comprobado que no disponen de permiso de Medio Ambiente -desde la Consejería ratifican que no lo han solicitado-.
El regidor lamenta «los escasos recursos del Consistorio para controlar y actuar en los casi 900 km2» del municipio. Aun así, «vamos a dar batalla porque nos jugamos el futuro», afirma sin ambages sobre las acciones ilegales que se detecten en Caravaca. Y advierte a las grandes empresas que han «migrado» a Caravaca, «que no traen ninguna riqueza», que «o interviene la CHS o vamos a la la Fiscalía de Medio Ambiente».
