Tractores esparcen el jueves 14 los lodos delante de la cañada de Clavijo. CDN

El Seprona propone sanción para el vertido de lodos de depuradora junto a humedales de Caravaca

La rambla y la cañada de Clavijo albergan dos especies de flora en peligro crítico y poblaciones protegidas de topillo de Cabrera

Pepa García

Pepa García

Miércoles, 20 de agosto 2025, 00:21

El Seprona de la Guardia Civil de Caravaca de la Cruz, la Confederación Hidrográfica del Segura y los técnicos del Ayuntamiento de Caravaca de la ... Cruz han abierto expediente por el vertido de lodos de depuradora en la zona de Campo Coy, en el término municipal caravaqueño, junto a los humedales de la rambla y la cañada de Clavijo. La acción, que se suele realizar para fertilizar tierras de cultivo, en este caso intensivos, comenzó el pasado miércoles 13 con el depósito de montones «negros y apestosos» en los campos, denuncian vecinos de la zona. Y aclaran que este martes, «aún continúan los trabajos y han vuelto a depositar más montones. Los tractores estaban trabajando casi encima del humedal», detallan desde el Consejo de Defensa del Noroeste.

