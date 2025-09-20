La romería del Bando de los Caballos del Vino de Caravaca reúne a miles de personas en el recinto ferial y las Fuentes del Marqués El cortejo recorrió el casco histórico antes de la misa de campaña, en la que se recordó a los caballistas fallecidos en los últimos meses

Participantes en la romería del Bando de los Caballos del Vino celebrada este sábado en Caravaca de la Cruz.

Juan F. Robles Sábado, 20 de septiembre 2025, 16:35 Comenta Compartir

Dos escenarios acogieron las actividades de la Romería del Bando de los Caballos del Vino. Uno fue el paraje de las Fuentes del Marqués, donde se celebró la misa de campaña, y otro el recinto ferial, donde se desarrollaron las actividades musicales, festivas y gastronómicas.

El programa se inició de buena mañana con el pasacalles musical que recorrió la ciudad. Los caballistas recogieron, en primer lugar, a la Amazona Infantil, Triana Fernández; y a continuación, a la Amazona Mayor, Mónica García; ambas estrenan con esta actividad sus cargos como representantes de los caballistas, al igual que Diego Sánchez, que lo hace como Caballista del Año.

Las dos amazonas encabezaron el pasacalles hasta la ermita de Santa Elena, donde les esperaba el coro rociero de Caravaca de la Cruz, que recibió a los caballistas con varias canciones. A continuación se reinició el cortejo que recorrió el casco histórico hasta llegar a la plaza del Arco, donde esperaban las autoridades, entre las que se encontraba el consejero de Educación, Víctor Marín; el alcalde de Caravaca, José Francisco García, y el hermano mayor de la Cofradía de la Vera Cruz, Jesús López.

La Amazona Mayor y la Amazona Infantil durante su recorrido por las calles de Caravaca por la romería del Bando de los Caballos del Vino. J. F. R.

Desde el corazón administrativo de la ciudad, los caballistas continuaron hasta la Gran Vía, donde esperaban unos 200 jinetes que se sumaron al cortejo, que prosiguió hasta el paraje de las Fuentes del Marqués, por la avenida Maruja Garrido, la plaza del Templete y el Camino del Huerto.

A la llegada a este singular paraje tuvo lugar una misa de campaña en la que participó el coro rociero de Caravaca. Durante la ceremonia, oficiada por el sacerdote Alfonso Moya, se recordó a los caballistas fallecidos en los últimos meses. Al finalizar la eucaristía, las autoridades festeras iniciaron el recorrido hasta el recinto ferial, donde unas 40 peñas caballistas se habían instalado para disfrutar de una intensa jornada de convivencia.

Tras la comida, se inició la programación musical con los grupos caravaqueños Sin Merienda y Los Chopos.