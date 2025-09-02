El Presupuesto de Caravaca se eleva a 27,8 millones, casi la mitad para gastos de personal

Juan F. Robles Martes, 2 de septiembre 2025, 23:02 Comenta Compartir

El Pleno municipal de Caravaca de la Cruz aprobó el presupuesto de 2025, que crece un 6% con respecto al ejercicio anterior y asciende a un total de 27.710.041,15 euros. Las cuentas municipales salieron adelante con el apoyo del equipo de gobierno del PP y con los votos en contra de PSOE y Vox.

El concejal de Hacienda, Anastasio Aznar, informó «que se destinarán más de dos millones de euros a la cancelación de deuda, gracias al resultado positivo conseguido en el anterior ejercicio». En cuanto al hecho de que los Presupuestos de este año se hayan presentado en el mes de septiembre, Aznar explicó que «para elaborar las cuentas municipales era indispensable conocer lo que le corresponde al Ayuntamiento por derecho propio por la participación en tributos del Estado, algo que se ha demorado mucho y que finalmente supimos el pasado 22 de julio».

«Se trata de unos presupuestos basados en la austeridad y en el control del gasto público –añadió el edil– y que están marcados por un aumento del gasto estructural como consecuencia directa de la subida de precios generalizada de los últimos años».

El Presupuesto mantiene una serie de beneficios y deducciones para los ciudadanos en las ordenanzas fiscales. Así, por ejemplo, se recogen las bonificaciones en el IBI del 20 al 90% para familias numerosas. «No contemplan subida de impuestos, ni tasas, ni precios públicos. Una congelación, que en la práctica, es una bajada de un 2,8% que supone el IPC solo durante 2024», detalló el concejal.

Del total de gastos, más del 48%, 13,3 millones de euros, se destina a personal, y el 42% a bienes y servicios públicos, 11,7 millones de euros. Para inversiones se destinará casi medio millón de euros, «esta cantidad se ve compensada con la búsqueda incesante y consecución de fondos autonómicos, estatales y europeos».