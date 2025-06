«Mientras pinta se sumerge en un espacio donde vive en un tiempo fuera del tiempo»

Ana Mª Vacas Martínez-Blasco CARAVACA DE LA CRUZ Miércoles, 18 de junio 2025, 12:20 Comenta Compartir

Ivette Rojo (1992) es una artista visual mexicana y gestora cultural, con enorme inquietud por establecer una relación consolidada entre el arte contemporáneo y las raíces culturales de diversos escenarios. Ha desarrollado su trabajo desde su lugar de origen, México, como posteriormente en otras ciudades donde ha vivido, generando una fusión artística enriquecedora.

Comienza su relación con las artes desde muy chiquita, estudiando en primera instancia en una escuela de Danza, Teatro, Artes plásticas y Música, eligiendo esta última especialidad durante tres años hasta terminar Canto Operístico. Al finalizar, alentada, decide sumergirse en la pintura estudiando Artes Plásticas en la Universidad de Bauhaus (Puebla) y obtiene un certificado profesional en Museología: Exposiciones, públicos y comunicación digital de la Universidad del Rosario (Colombia). Continúa con su formación en instituciones como la Real Academia de San Carlos (Ciudad de México); en Barcelona Academy of Art (Barcelona); en Royal Academy of Art de Londres; En el Museo de Coimbra (Portugal), y el Centro Nacional de las Artes (CENART, México). Entre otras instituciones de prestigio, ha cursado formaciones filosóficas para incorporar su obra en «Fenomenología y Hermeneútica de la magia» de la Universidad Autónoma de México» (UNAM); Hinduism Through Its Scriptures de la Universidad de Harvard y Magic in the middle ages de la Universitat de Barcelona.

Fiel a su trayectoria, su obra transita entre temáticas diversas uniéndolas con una amalgama de interés desmedido y profesionalidad, trabajando con numerosas técnicas como óleo, acuarela, grabado (xilografía, punta seca y monotipo), que exploran la memoria, la alquimia hermética y la crítica social. Obtuvo una residencia en Grabado «Subterráneos» en Oaxaca, México (2022-2023) y un Taller de Grabado «Los pinos», Ciudad de México (2022-2023), ambas ciudades consideradas puntos neurálgicos de suma importancia sobre la calidad técnica de su grabado. También participa en una residencia específica de Pintura al Óleo en el Museo de Coímbra (Portugal).

Ahora está viviendo en Portugal, pero siente que en España ha encontrado un abrazo cultural muy importante por lo que está considerando trasladar su residencia a nuestro país, ya que la cultura es mucho más parecida a la suya que las costumbres portuguesas.

Desde 2023 empieza un recorrido muy interesante como gestora cultural dirigiendo el grupo de artistas «Art Spectrum», conformado por artistas emergentes y consolidados, enfocado en la producción de exposiciones con temática cultural y contemporánea. Ha actuado como directora en el proyecto «Los Espectros del Corazón» en el Instituto Cultural Helénico. Ciudad de México (2022), también presentado en la Galería Aguafuerte. En San Miguel de Allende (2023); en el Hospital General de Ciudad de México (2023) y por último en el Museo de la Mujer de Ciudad de México (2024).

Su labor en gestión cultural se extiende al Departamento de Comunicación de la Asociación Aveiro Arte, responsable de la Galeria Morgados de Pedricosa, uno de los espacios culturales más importantes de la Cámara municipal de Aveiro, Portugal.

Mientras pinta siente que se sumerge en un lugar, es como entrar en un espacio donde vive en un tiempo fuera del tiempo, donde puede ser ella misma y ser libre. Es una creativa de trabajo diario y la obra que genera es una obra tan personal que es intransferible, en su caso encontramos una sensibilidad extraordinaria, con vocación de estudio y de mucha introspección tratando de entender para plasmar la intención. Desde el principio el tema de la alquimia y toda la filosofía hermética es inherente a su persona y siempre va a estar presente en sus obras porque es una parte importante de su vida. Es como una firma que siempre haya un elemento que hable más allá de la realidad que solo vemos, manteniendo en símbolos que se analizan y pueden llegar a comprender aquello que permanece oculto, sutil y efímero; por ello, siempre nos invita a explorar sus obras. En el trabajo de Ivette podemos descubrir temas como la transcendencia, ver la muerte como un pasaje a otra realidad que desconocemos pero que, quizás, sea otro nacimiento.

Discurrir el significado de una obra, es una condición que se encuentra implantada en nuestra memoria colectiva y, a veces, esos descubrimientos son propios del observador que puede poner en palabras lo que ni el autor mismo se da cuenta que refleja; que alguien ajeno te pueda enseñar de tu propia obra es una cualidad maravillosa que encontramos en el arte. A veces alguien que analiza todo desde el punto de vista técnico puede no deparar en la parte más emocional, que otras personas pueden apreciar cuando son más sensibles a la esencia o se identifican de una manera genuina delante de una obra; por ello, siempre hay que valorar a cualquier espectador que siempre aporta riqueza.

En general, su futuro lo ve creando y creciendo en la pintura, consolidando más su obra. Un artista no deja de crecer, de alimentarse espiritualmente y eso se manifiesta en la obra, pero también tiene que existir un crecimiento técnico que mejora su trabajo. Por ello, nuestra protagonista ha participado en más de veinte exposiciones colectivas y varias individuales como en el Museo Nacional del Carmen y Museo Nacional de las Culturas del Mundo (Ciudad de México); Museo Europeo el Arte Moderno (Barcelona); Galería ACMAA (Francia); la Gran Vía Cultural (Madrid); Casa do Común y Rua Miguel Bombarda (Portugal); Convento de San José (Caravaca de la Cruz) entre otras.

Se ha presentado algunos concursos porque considera que le aportan versatilidad y es como un pretexto para explorar técnicas y temáticas no habituales que le enriquecen con el proceso.

He tenido el placer de conocer a Ivette por medio de una de sus obras que me dejó extasiada y, reconozco, con mucho orgullo que estoy encantada que participe en mi proyecto, merecidísimamente por su gran talento.

Bienvenida, Ivette, a la VII Edición de Icon Talents AV.