La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El consejero y el alcalde, a la derecha, observan el proyecto, este jueves. J.F.R.

La pedanía caravaqueña de Archivel tendrá una glorieta y una zona de parada de autobuses junto al instituto

Fomento invierte casi medio millón en mejorar la seguridad vial en los accesos a la pedanía, por donde circulan unos 2.700 vehículos diarios

Juan F. Robles

Juan F. Robles

Jueves, 7 de agosto 2025, 20:08

La Consejería de Fomento e Infraestructuras ha sacado a licitación la construcción de una glorieta en la pedanía caravaqueña de Archivel para reforzar la seguridad ... vial en un tramo con una elevada intensidad de tráfico y riesgo por exceso de velocidad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 El avistamiento de un tiburón provoca el revuelo de los bañistas en una playa de Mazarrón
  2. 2 El jornalero atendido en Fortuna entró al centro de salud «solo y tambaleándose»
  3. 3 La oxidación de la torre Sol y Mar de Santiago de la Ribera cuesta a los vecinos más de 1,2 millones de euros
  4. 4

    El PP cede de nuevo a las políticas de Vox contra la cultura y tradiciones musulmanas
  5. 5 El joven cartagenero ingresado en Roma se mantiene «estable, dentro de la gravedad»
  6. 6 ONCE: Comprobar resultados del sorteo del Cuponazo del miércoles 6 de agosto de 2025
  7. 7 Detenido un repartidor por apropiarse de envíos por valor de más de 5.000 euros en Alcantarilla
  8. 8 El detenido por la brutal agresión en Torre Pacheco queda en libertad provisional
  9. 9 La ginebra de Cehegín que sorprende por su curioso nombre: «No podía ser otro»
  10. 10

    «Nos prohíben el campo de fútbol para dos fiestas musulmanas al año; no tiene sentido»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad La pedanía caravaqueña de Archivel tendrá una glorieta y una zona de parada de autobuses junto al instituto

La pedanía caravaqueña de Archivel tendrá una glorieta y una zona de parada de autobuses junto al instituto