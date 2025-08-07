La pedanía caravaqueña de Archivel tendrá una glorieta y una zona de parada de autobuses junto al instituto

La Consejería de Fomento e Infraestructuras ha sacado a licitación la construcción de una glorieta en la pedanía caravaqueña de Archivel para reforzar la seguridad ... vial en un tramo con una elevada intensidad de tráfico y riesgo por exceso de velocidad.

El consejero Jorge García Montoro, y el alcalde de Caravaca de la Cruz, José Francisco García, presentaron los detalles de esta nueva glorieta que ayudará a reducir la velocidad en un tramo recto cercano al IES Oróspeda, donde a pesar de la señalización actual, los vehículos mantienen velocidades elevadas. El centro cuenta con casi 200 alumnos que se desplazan diariamente desde pedanías de Caravaca y Moratalla, además de los que llegan desde el término municipal de Nerpio (Albacete).

La llegada, a diario, de los autobuses en los que se desplaza el alumnado o de los vehículos familiares que los llevan hasta el instituto origina, tanto a la entrada como a la salida de las clases, varios problemas ya que no hay espacio ni para realizar las paradas ni tampoco para maniobrar.

La glorieta se construirá en el punto kilométrico 3,4 de la carretera RM-702, que conecta la vía regional RM-730 con Archivel y las pedanías moratalleras de Campo de San Juan y El Sabinar. Por esta vía circulan, de media, unos 2.700 vehículos al día, de los que el 6% son vehículos pesados.

Comienzo antes de fin de año

El proyecto incluye también la habilitación de una zona de parada de autobuses, alumbrado en todo el tramo y mejoras en drenaje y señalización. La actuación cuenta con una inversión de 414.491 euros y el plazo para presentar ofertas finaliza el 12 de septiembre. La previsión de la Dirección General de Carreteras es que las obras se puedan iniciar antes de acabar este año y finalicen durante la primavera de 2026.

El regidor caravaqueño manifestó que «con esta actuación se da respuesta a una demanda histórica que los vecinos de Archivel empezaron a solicitar cuando se construyó el instituto por el peligro que suponía por la llegada y las maniobras de los autobuses.