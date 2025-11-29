La pedanía de Archivel inicia sus fiestas patronales en honor a Santa Bárbara

La Comisión de Fiestas de Archivel posa junto a la reina y sus damas en compañía del alcalde, el pedáneo y la concejal de Festejos en Pedanías

Juan F. Robles CARAVACA DE LA CRUZ Sábado, 29 de noviembre 2025, 09:47 Comenta Compartir

Archivel se prepara para celebrar, del 3 al 8 de diciembre, sus tradicionales festejos patronales en honor a Santa Bárbara. La pedanía caravaqueña acogerá un completo programa de actividades dirigido a todos los públicos, que incluyen propuestas gastronómicas, culturales, religiosas, infantiles y de ocio.

Una representación de la Comisión de Fiestas de Archivel, la reina de las fiestas y su corte de honor fueron recibidas por el alcalde de Caravaca, José Francisco García; el pedáneo de Archivel, Francisco Javier López; y la concejal responsable de coordinar los festejos en las pedanías, Ana Fernández.

Este año, la reina, elegida en la gala celebrada el pasado fin de semana, es Claudia Muñoz Amador, y las damas son Pilar Giménez Bernal, Paula Carballa Pérez, Sofía Tudela Pérez, Sofía Martínez Sánchez y Adriana Marín Llorente.

Durante el encuentro, el alcalde ha destacado el valor social y emocional de estas celebraciones. «Las fiestas de nuestros pueblos son siempre un punto de reencuentro entre la gente. Los vecinos de Archivel nunca olvidan de dónde es y de dónde vienen, y eso se refleja en estos días de convivencia en torno a su patrona», señaló García, que tuvo palabras de agradecimiento para Comisión de Fiestas, integrada por un grupo de jóvenes de la pedanía, «por su esfuerzo y dedicación para mantener vivas estas tradiciones».

El programa festivo recoge numerosas propuestas, entre las que destaca el día de Santa Bárbara, que tendrá lugar el 4 de diciembre, con la tradicional ofrenda floral y la procesión en honor a la patrona. Además, se celebrarán obras de teatro infantil, concursos gastronómicos, una ruta de la tapa, conciertos y actuaciones musicales, así como festivales con DJ y otras iniciativas para disfrutar en familia y con los amigos.