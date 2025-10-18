La octava edición de 'Las Cocinas del Jubileo' conquista el paladar de miles de personas en Caravaca de la Cruz El evento gastronómico se desarrolla durante todo el fin de semana en la Corredera y en la plaza de San Juan de la Cruz

Con el reto de superar el éxito de las ediciones anteriores, el evento gastronómico de Las Cocinas del Jubileo abrió las puertas de una veintena de puestos que se han instalado en La Corredera y en la plaza de San Juan de la Cruz es un escaparate en el que se apuesta por la divulgación gastronómica, la creatividad y el turismo, con un completo programa de talleres, 'showcookings' y catas abiertas al público. Las previsiones apuntan a que en esta edición se superarán las cifras del año pasado, donde se repartieron más de 20.000 tapas y se congregaron 15.000 personas.

Durante la inauguración en la noche del viernes, los hosteleros de Caravaca de la Cruz que forman parte de la asociación GastroCaravaca ofrecieron una muestra de la iniciativa «Los sabores del camino» con un showcooking que estuvo a cargo del restaurante «El Patio de mi Casa» y que contó con la colaboración de varios compañeros de la asociación.

En la mañana de este sábado, Miguel Ángel Expósito, chef del restaurante «Retama», de Ciudad Real, galardonado con una estrella Michelin, realizó otra demostración culinaria y para hoy, domingo, está previsto que lo haga Enrique Pérez, chef del restaurante «El Doncel» con Estrella Michelin y dos Soles Repsol, especializado en reinterpretar la cocina manchega tradicional con visión contemporánea. También está previsto para la jornada dominical el taller 'Pequeños Pizzeros', donde los más niños aprenderán a preparar y decorar su propia pizza a través de una experiencia práctica y divertida, con Natalia Sala.

A lo largo del fin de semana también se ha ofertado un taller de Café Salzillo, 'El café en el hogar', con catas de las variedades de cafés y, por otra parte, la 'beer sommelier' de Estrella de Levante, Ángela Marulanda, desarrolla catas de cerveza con maridaje. Otros de los talleres de maridaje es el que ofrece Quesos TGT con vinos de la DO Bullas en el que los participantes descubren cómo potenciar aromas y texturas, aprendiendo sobre la calidad de ambos productos.

Una de las novedades de este año es el Mercado Gourmet en el que diferentes establecimientos locales, comarcales y regionales disponen de un espacio para mostrar y vender sus productos, enriqueciendo a los emprendedores gastronómicos que ofrecen sus tapas en los puestos instalados en La Corredera.

