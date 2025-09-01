La nueva señalización turística de Caravaca cuenta con la imagen unificada y audioguías en tres idiomas Instalan un centenar de señales con información y códigos QR en el casco urbano y las pedanías

Juan F. Robles Lunes, 1 de septiembre 2025, 22:32

Caravaca de la Cruz estrena señalización turística en todo el municipio, tanto en el casco urbano como en las pedanías. La finalidad, según fuentes municipales, es unificar la imagen y mejorar la experiencia del visitante, aplicando tecnologías que permiten crear rutas o itinerarios personalizados, además de facilitar la información en audio traducida a tres idiomas.

Esta actuación, que ya ha completado su primera fase con la colocación de más de un centenar de señales de distinta tipología, permitirá ofrecer a los visitantes una experiencia más accesible, personalizada y digitalizada. El proyecto integrará códigos QR multilingües y una nueva aplicación móvil, herramientas que se activará próximamente. El proyecto está incluido en el Plan de Sostenibilidad Turística 'Camino a Caravaca' y financiado con 58.000 euros de fondos europeos Next Generation del Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Las nuevas señales se han distribuido en cinco tipologías. Se han colocado 22 placas en los principales monumentos.