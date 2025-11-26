El Mercado Medieval de Caravaca recupera las justas y el espectáculo ecuestre La cita, que tendrá lugar en el puente de la Inmaculada, contará con 200 puestos de artesanía y gastronomía

Juan F. Robles Miércoles, 26 de noviembre 2025, 19:29 Comenta Compartir

Caravaca de la Cruz se prepara para zambullirse de nuevo en su pasado y recrear su historia con la celebración del XXI Mercado Medieval, que se desarrollará el puente de la Inmaculada, del 6 al 8 de diciembre. Este evento, junto a las Fiestas de la Cruz, se ha consolidado como uno de los acontecimientos más multitudinarios y atractivos en el calendario turístico, festivo y cultural del municipio y de la Región.

La inauguración oficial tendrá lugar el jueves 5 de diciembre a las seis de la tarde con un pasacalles en el que participarán 13 compañías y grupos de animación que finalizará en la plaza del Arco, donde tendrá lugar el pregón. A partir de ese momento se iniciará un extenso programa de actividades que incluye talleres, exhibiciones, demostraciones artesanales, animación y espectáculos para todos los públicos.

El Mercado Medieval contará con unos 200 puestos de artesanía, gastronomía y productos locales, manteniendo su recorrido tradicional por calles y plazas del casco histórico. Artesanos y mercaderes recrearán la atmósfera de un auténtico mercado medieval, reforzando el carácter inmersivo de la cita.

Entre las novedades de esta edición destaca un photocall temático con un yelmo templario de tres metros de altura, inspirado en la historia de Caravaca, un espacio concebido para que los visitantes puedan llevarse un recuerdo especial.

En esta edición se recupera, tras seis años de ausencia, el tradicional torneo medieval que tendrá lugar en la Plaza de Toros en la tarde del domingo 7 de diciembre. Estas justas medievales reunirán a caballeros equipados con armaduras para recrear combates y desafíos propios de la época, además de un espectáculo ecuestre.