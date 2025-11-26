La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Pablo Llorente, José Francisco García y Mari Cruz Pérez. Juan F. Robles

El Mercado Medieval de Caravaca recupera las justas y el espectáculo ecuestre

La cita, que tendrá lugar en el puente de la Inmaculada, contará con 200 puestos de artesanía y gastronomía

Juan F. Robles

Juan F. Robles

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 19:29

Comenta

Caravaca de la Cruz se prepara para zambullirse de nuevo en su pasado y recrear su historia con la celebración del XXI Mercado Medieval, que se desarrollará el puente de la Inmaculada, del 6 al 8 de diciembre. Este evento, junto a las Fiestas de la Cruz, se ha consolidado como uno de los acontecimientos más multitudinarios y atractivos en el calendario turístico, festivo y cultural del municipio y de la Región.

La inauguración oficial tendrá lugar el jueves 5 de diciembre a las seis de la tarde con un pasacalles en el que participarán 13 compañías y grupos de animación que finalizará en la plaza del Arco, donde tendrá lugar el pregón. A partir de ese momento se iniciará un extenso programa de actividades que incluye talleres, exhibiciones, demostraciones artesanales, animación y espectáculos para todos los públicos.

El Mercado Medieval contará con unos 200 puestos de artesanía, gastronomía y productos locales, manteniendo su recorrido tradicional por calles y plazas del casco histórico. Artesanos y mercaderes recrearán la atmósfera de un auténtico mercado medieval, reforzando el carácter inmersivo de la cita.

Entre las novedades de esta edición destaca un photocall temático con un yelmo templario de tres metros de altura, inspirado en la historia de Caravaca, un espacio concebido para que los visitantes puedan llevarse un recuerdo especial.

En esta edición se recupera, tras seis años de ausencia, el tradicional torneo medieval que tendrá lugar en la Plaza de Toros en la tarde del domingo 7 de diciembre. Estas justas medievales reunirán a caballeros equipados con armaduras para recrear combates y desafíos propios de la época, además de un espectáculo ecuestre.

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Extinguen el fuego del hospital Santa Lucía de Cartagena
  2. 2 El restaurante yeclano Barahonda suma la sexta estrella Michelin para la Región de Murcia
  3. 3 Cuánto cuesta comer en Barahonda, el nuevo restaurante de la Región de Murcia con estrella Michelin
  4. 4 Dos heridos en un tiroteo en Cartagena por una deuda de 3.500 euros
  5. 5 Así han evacuado a los pacientes durante el incendio en el Santa Lucía de Cartagena
  6. 6 El Palmar también inaugura el viernes su alumbrado con otra figura mediática: Jin Ye, de Hiper Atalayas de Murcia
  7. 7 La oferta ya está aprobada: 1.607 plazas de maestro para las oposiciones del próximo junio en la Región de Murcia
  8. 8 Unas 1.500 enfermeras de la Región de Murcia se plantean abandonar o marcharse a otra comunidad
  9. 9 UGT pide mayor control para evitar que los pacientes del Santa Lucía suban a la terraza a fumar
  10. 10 El truco para quitar el dolor de cabeza en minutos de un trabajador de emergencias: «Magia»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad El Mercado Medieval de Caravaca recupera las justas y el espectáculo ecuestre

El Mercado Medieval de Caravaca recupera las justas y el espectáculo ecuestre