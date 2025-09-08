La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

El consejero de Salud, Juan José Pedreño, con profesionales de Salud Mental este lunes en Caravaca de la Cruz. J. F. R.

Mejoran las instalaciones y la dotación de personal del Centro de Salud Mental de Caravaca

Una de las acciones realizadas ha sido la reforma y ampliación de la unidad infantil y juvenil

Juan F. Robles

Juan F. Robles

Lunes, 8 de septiembre 2025, 21:52

El alcalde de Caravaca de la Cruz, José Francisco García, y el consejero de Salud de la Región de Murcia, Juan José Pedreño, visitaron este lunes el Centro de Salud Mental del municipio para comprobar las mejoras realizadas tanto en infraestructuras como en la dotación de personal.

Gracias a una inversión de 50.000 euros procedente del Plan Nacional de Salud, se han habilitado tres nuevas consultas destinadas a facultativos y personal de enfermería, además de un nuevo espacio específico para la Unidad Infanto-Juvenil.

Durante la visita, el regidor caravaqueño agradeció públicamente a la Consejería de Salud y, en particular, a la Gerencia del Área IV del Hospital Comarcal del Noroeste, «el esfuerzo e implicación continuada para mejorar la sanidad pública del municipio, materializando importantes avances tanto en instalaciones como en tecnología, y poniendo medidas para paliar en parte la falta de médicos y especialistas que sufren la práctica totalidad de los hospitales periféricos de España».

Por su parte, el consejero Juan José Pedreño ha destacado que «estas actuaciones forman parte del compromiso del Gobierno Regional de reforzar la Red Regional de Salud Mental con más medios materiales y humanos, respondiendo así a la creciente demanda asistencial de los últimos años».

Actualmente, el Centro de Salud Mental de Caravaca cuenta con un equipo multidisciplinar formado por 30 profesionales, distribuidos en las siguientes categorías: 7 psiquiatras, 6 psicólogos clínicos, 6 enfermeras, 2 trabajadores sociales, 4 auxiliares administrativos, 2 administrativos, 1 técnico auxiliar de enfermería (TCAE) y 2 terapeutas ocupacionales. Esta estructura permite ofrecer una atención integral y especializada a los pacientes de la zona.

Tres unidades para atender todas las etapas de la vida

El centro está dividido en tres unidades funcionales: Unidad de Adultos, Unidad Infanto-Juvenil y Unidad de Rehabilitación de Adultos. Entre las actividades que se desarrollan se incluyen intervenciones psicofarmacológicas, psicológicas, de enfermería y socio-familiares, además de planes individualizados de rehabilitación, programas de psicoeducación, desarrollo de habilidades sociales y de la vida diaria, y terapia ocupacional.

