Mejoran el estado de la carretera que une Barranda y Archivel en Caravaca La Consejería de Fomento ha destinado este año más de un millón de euros a obras de conservación y seguridad vial en diversas carreteras del municipio

CARAVACA DE LA CRUZ Sábado, 29 de noviembre 2025

En un tramo de la carretera regional RM-702 que une las pedanías de Barranda y Archivel, en Caravaca de la Cruz, se han realizado obras para mejorar el estado de la carretera y reforzar la seguridad en esta vía por la que circulan diariamente más de 2.700 vehículos. La intervención, iniciada a principios del pasado mes de octubre, ha incluido la reposición del aglomerado, la limpieza de cunetas y el repintado de la señalización horizontal. Esta carretera enlaza, además, con la RM-730, eje que da continuidad hacia las pedanías moratalleras de Campo de San Juan y El Sabinar, mejorando así la conexión comarcal.

El alcalde, José Francisco García, y el director general de Carreteras, Francisco Carrillo, supervisaron ayer la actuación y anunciaron el inicio de las obras de la rotonda a la entrada de Archivel para el próximo mes de enero. El regidor subrayó que «se trata de una actuación ya licitada por la Comunidad Autónoma con la que cumplimos un compromiso y damos respuesta a una reivindicación de los vecinos». Carrillo explicó que «este tipo de actuaciones forman parte de la estrategia regional para adaptar la red viaria a las necesidades reales de cada localidad, priorizando la protección de los usuarios y la mejora de la convivencia entre vehículos y peatones». Asimismo, destacó «la importancia de una conservación constante que garantice seguridad, movilidad y cohesión territorial, reforzando las comunicaciones del municipio y sus pedanías».

Conservación y seguridad vial en el municipio

Durante este año, el Gobierno regional ha destinado más de un millón de euros a obras de conservación y mejora de la seguridad vial en diversas carreteras autonómicas del término municipal de Caravaca de la Cruz.

Entre las actuaciones más destacadas figura la intervención realizada en el primer semestre en la carretera de Los Royos (RM-C18), en la conexión Caravaca-Socovos (RM-715) y otras mejoras de conservación, con un presupuesto de 436.000 euros. Además, se han llevado a cabo tres campañas de siega en distintos tramos de la red regional.

Otras intervenciones relevantes han sido el segado de márgenes en todas las carreteras del municipio, la limpieza de arrastres tras episodios de lluvia en la subida del Caracolico (RM-715), el repintado de la señalización horizontal en la RM-730 y la reposición de señalización vertical en varias carreteras secundarias.