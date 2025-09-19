Lorca Planes anima a la Cofradía de la Vera Cruz a seguir acogiendo a los peregrinos La nueva junta representativa, presidida por López Baquero, fue recibida por el obispo de la diócesis de Cartagena en el Palacio Episcopal

Juan F. Robles CARAVACA DE LA CRUZ Viernes, 19 de septiembre 2025, 10:29

La nueva Junta Representativa de la Cofradía de la Vera Cruz de Caravaca, que preside Jesús López Baquero, fue recibida en la tarde de ayer en el Palacio Episcopal por monseñor Lorca Planes, obispo de la diócesis de Cartagena. Durante el encuentro, en el que también participó el nuevo rector de la basílica de la Vera Cruz, el sacerdote caravaqueño Tomás Álvarez, el nuevo hermano mayor trasladó al obispo la motivación y el entusiasmo con los que la nueva junta asumió el encargo de trabajar para llevar adelante esta institución religiosa, desarrollar nuevos proyectos y velar por sus principales objetivos como la difusión del culto a la Vera Cruz, la formación de los cofrades, el mutuo auxilio y la práctica de la caridad con los más necesitados.

También se compartieron los ecos de la reciente celebración del Solemne Quinario de la Exaltación de la Vera Cruz en el que Lorca Planes presidió la celebración religiosa con la que se clausuró el programa de actividades en el que han participado como predicadores Francisco Romero, director de la Comisión para la Evangelización de la Conferencia Episcopal Española; el arzobispo emérito de Pamplona, monseñor Francisco Pérez; el prior de los padres carmelitas de Caravaca, fray Sergio Marqueta; y José María Calderón, director nacional de las Obras Misionales Pontificias.

Lorca Planes comentó la buena predisposición del nuevo rector de la basílica para asumir el encargo de compatibilizar esta tarea con la de párroco de La Concepción. El obispo y el hermano mayor comentaron el trabajo conjunto que desarrollan las administraciones públicas, otras entidades y empresas que forman parte de la Fundación Camino de la Cruz para colaborar en la celebración de los Años Jubilares así como en el desarrollo de las diferentes rutas de peregrinación hasta Caravaca de la Cruz.

El obispo animó a la junta a continuar trabajando en la acogida a los peregrinos, que siguen llegando a la basílica, para acompañarles en el encuentro con la Vera Cruz; y destacó la solemnidad y el recogimiento con que se veneran la Sagrada Reliquia en la pequeña capilla donde se custodia el Lignum Crucis.

Lorca Planes acompañó a la junta por algunas de las dependencias del Palacio Episcopal explicando algunos detalles de la historia de la construcción del edificio así como algunas anécdotas de los cuadros que recogen el paso de los diferentes obispos que han estado al frente de la diócesis de Cartagena.