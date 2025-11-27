El joven Javier Fuertes gasta los 6.000 euros de la Compra-Reloj 2025 en una veintena de locales de Cehegín y Caravaca Gafas, ropa, informática, jamones, calzado, móviles y pequeños electrodomésticos fueron adquiridos en poco más de tres horas, con el asesoramiento de sus padres

Juan F. Robles Jueves, 27 de noviembre 2025, 15:32

Una veintena de establecimientos de Cehegín y Caravaca de la Cruz fueron seleccionados por el joven ceheginero Javier Fuertes Pérez para gastar los 6.000 euros de la Compra-Reloj 2025. El sorteo tuvo lugar en la Cámara de Comercio de Murcia ante el notario José Miguel Orenes y comunicado al ganador que disponía desde las diez de la mañana hasta la una y media de la tarde para realizar las compras en los comercios adheridos a la campaña no pudiendo gastar más de 300 euros en cada establecimiento.

El acto de reconocimiento tuvo lugar en el comercio donde se entregó la papeleta premiada, Anité Centro Óptico, y contó con la presencia del concejal de Comercio, José Antonio Zafra; Javier Tortosa, responsable de Comercio Interior de la Cámara de Comercio y Francisco Jesús Zamora, Presidente de la Asociación de Comercio de Cehegín. La papeleta ganadora fue extraída entre más de 120.000 depositadas en las urnas por más de 900 comercios de toda la Región de Murcia.

Gracias a este golpe de suerte, Javier, que estudia un grado de Informática en el IES Vega del Argos, de Cehegín, disfrutó de una intensa mañana de compras que se inició en el mismo comercio en el que hace unas semanas había comprado sus gafas y donde recibió la papeleta que finalmente fue la ganadora del concurso. A partir de ese momento, acompañado por sus padres, inició un recorrido que le llevó hasta un total de doce establecimientos en Cehegín y otros tantos en Caravaca de la Cruz.

En '40 Grados', compró ropa; en Autorrecambios Gran Vía, piezas para hacer chapuzas; en la carnicería Las Maravillas, un par de jamones; y en Móviles JOME, un ordenador. Visitó después Pescadería Rubio y Carnicería Cristina, donde compró alimentos para la despensa familiar. En Joyería La Rosa, se compró un reloj; y en Mundo Móvil, unos cascos. Más elementos electrónicos en Tecno – Informática; y electrodomésticos en Euronics (reloj y batidora) y en Expert (horno y tostadora). En total en su Cehegín natal gastó 3.471, 26 euros.

Con el resto del premio, poco más de 2.500 euros, se desplazó a Caravaca de la Cruz, iniciando las compras en Marvimundo (cosméticos) para seguir por zapatería Luna, Intersport, Live Esport (calzado y ropa deportiva). En Bolero Boutique y Ana Melibea adquirió prendas de moda para mujer; y en To2 Hombre se compró un traje para Nochevieja y una chaqueta para su padre. Dos pares de zapatillas deportivas y unas botas, para su madre, en Conchisa; y finalizó su compra en Óptica Ledesma con dos pares de gafas de sol para él y para su padre.

Cehegín y Caravaca han sido protagonistas de esta acción regional de la Cámara de Comercio que sirve de apoyo y colaboración al comercio de proximidad.