«Interpreta con una exigencia precisa rodeada de sensibilidad y esfuerzo»

A Ramón, como a la mayoría de los niños que comienzan en la música, fueron sus padres los que decidieron que iniciara los estudios; pero la constancia del alumno es lo que verdaderamente define su proyección de futuro, además del apoyo incondicional de su familia.

Ramón emprende sus estudios de guitarra con José Antonio Clemente en Caravaca de la Cruz, donde cursa hasta el grado profesional en el Conservatorio «Leandro Martínez Romero», en la especialidad de guitarra clásica. Durante esta etapa recibe clases de varios profesores como Toni Torrecilla, Paco Corbalán y Erick Tinoco González, del cual destaca su labor educativa ya que fue el que lo motivó para seguir estudiando, enseñándole la guitarra más internacional.

Sin darse cuenta, la música pasa de ser una afición a convertirse en una parte de su vida; algo imprescindible que llena su día a día y, por ello, decide continuar. Realiza la prueba de acceso en el conservatorio de Murcia y de Alicante consiguiendo plaza en ambos. Decide continuar los estudios en el Conservatorio Superior de Música de Alicante «Oscar Espla» (CSDA) el Grado Superior de Guitarra y, tras finalizar, el Máster de Interpretación e Investigación sobre la Música del siglo XX, ambos con Ignacio Rodes como profesor de guitarra, y finalizándolos con la máxima calificación en el instrumento. En dicho Máster tuvo la posibilidad de conocer a algunos de los mejores guitarristas del mundo, pudo asistir de oyente, disfrutando y aprendiendo de sus interpretaciones. Artistas como David Russell, Manuel Barrueco, Sergio Assad y Marcos Smaili eran los referentes que escuchaba en internet y que en esos momentos podían escuchar presencialmente en el Auditorio de Alicante. Todo un lujo, influenciándose inevitablemente su propia interpretación.

Ha recibido clases magistrales de guitarristas como Iliana Matos, Cecilio Perera, Miguel Trápaga, David Russell, Álvaro Pierri, Álex Garrobé, Marcin Dylla o Ricardo Gallén, entre otros.

La rutina le gusta porque lo estabiliza y es esencial, considera que es muy necesaria para conseguir estar centrado en el estudio y alcanzar el nivel necesario siempre que aspires a ser un profesional de la música, pero también hay momentos que necesitas reiniciar un poco para renovar fuerzas y concentración. Al igual que presentarse a concursos, porque es una manera de mantenerse activo con un índice de exigencia perfecto para no perder nivel y mantenerse en el ámbito de los conciertos. Finalista en varios concursos para guitarra, recibe en el Concurso Internacional de Guitarra de Elche el primer premio de su Categoría en 2013.

Considero a Ramón un intérprete con muchas cualidades evidentes, en el momento que lo escuchas, puedes encontrar una exigencia precisa rodeada de sensibilidad y esfuerzo. Dentro de su interpretación, Ramón prioriza la búsqueda de la calidad del sonido ya que la guitarra tiene la particularidad que puede variar mucho tímbricamente. Cuando entiendes ese concepto y lo intentas aplicar suena muy bien. La variación tímbrica se comienza a aplicar en el romanticismo y ahora está presente en las innumerables vertientes de la música contemporánea, juegas con esos recursos y los puedes incorporar enriqueciéndola mucho. La música, toques el instrumento que toques, se afecta de la personalidad de cada intérprete y aunque todos los conceptos básicos para su ejecución son los mismos, la manera de reinterpretarla es muy personal. Por ello, entiende que no puede existir la persona que no le guste la música clásica, no le puede gustar la música de una época o vertiente determinada, pero siempre existirá alguna obra que entre dentro del registro personal.

Hoy día compagina su trabajo como profesor de guitarra en el Conservatorio de Música de Mislata junto con sus actuaciones como solista o con el dúo «Arial Guitar Duo», desde 2022, junto a Darío González, porque le gusta más que tocar como solista ya que es más divertido. «Siempre con dos guitarras tienes más recursos, con una estás más limitado», comenta. Les gusta crear un repertorio propio realizando arreglos a las obras para que no sea lo típico y variar un poco sus presentaciones, aunque no descartan incluir en el repertorio siempre alguna obra compuesta para dúo.

Utiliza una guitarra de abeto construida por otro participante de Icon Talents, Ángel Gómez de Guillen (Luthier), por la calidad de su sonido. Es con la que actualmente realiza sus conciertos. Desde entonces, han dado conciertos en lugares como Valencia, Alicante o Caravaca de la Cruz, siendo este último uno de sus más importantes eventos, ya que compartieron cartel junto a grandes concertistas de nivel internacional como Mabel Millán, Roberto Aussel o Cecilio Perera.

Como afición toca la guitarra eléctrica, preámbulo casi inevitable para un guitarrista, además de dedicar tiempo al deporte.

En abril de este año tocarán en el Festival de Cámara «Crescendo», de Mazarrón, y trabajan para grabar un disco con arreglos propios de algunas de las grandes obras del barroco francés, entre otras.

Bienvenido, Ramón Emilio, a la VII Edición de Icon Talents, deseando escucharte.