El gerente de un local de ocio en Caravaca detenido por tráfico de drogas Al presunto autor del delito se le incautaron en su poder varias dosis de cocaína, 'tusi' y pastillas de éxtasis

LA VERDAD Lunes, 24 de noviembre 2025, 12:41

El gerente de un local, ubicado en Caravaca, fue arrestado por tráfico de drogas. Esta detención fue resultado del 'Plan Operativo de respuesta policial al trafico minorista y consumo de drogas en zonas, lugares y locales de Ocio' de la Guardia Civil de la Región de Murcia y la Policía Local de Caravaca de la Cruz. La Benemérita, realizó un dispositivo de inspección en establecimientos públicos en el municipio caravaqueño que se saldó con este arresto.

Durante la operación, los integrantes del dispositivo conjunto de guardias civiles y policías locales, además de detener 'in fraganti' al gerente de un local de ocio como presunto autor de delito de tráfico de drogas, se incautaron de más de una quincena de dosis de cocaína y cocaína rosa o 'tusi' y una decena de pastillas de éxtasis, todas dispuestas para su inminente distribución, así como gran cantidad de efectivo, al parecer, procedente de la actividad delictiva ahora esclarecida.

La inspección tenía por objeto comprobar algunas informaciones que indicaban que en el establecimiento se toleraba tanto la venta como el consumo de sustancias estupefacientes, así como comprobar si el mismo reunía las medidas de seguridad. Con esta finalidad, aprovechando la convocatoria de un evento en el local en el que se preveía la asistencia de un considerable número de personas, se constituyó un equipo de inspección compuesto por especialistas de la Benemérita en Prevención de Seguridad Ciudadana, policías locales y técnico de Protección Civil del Ayuntamiento de Caravaca y funcionarios adscritos a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

El equipo conjunto de inspección verificaron de forma exhaustiva, dentro de sus atribuciones, el establecimiento y sus medidas de seguridad. Durante la inspección, se localizaron en el interior del local restos de sustancias estupefacientes sobre algunas mesas, así como envoltorios habitualmente usados para contener este tipo de sustancias, lo que constató la tolerancia en el consumo de drogas en el establecimiento público.

Los guardias civiles y policías locales comprobaron que el gerente del establecimiento inspeccionado podría estar relacionado con las irregularidades detectadas. Los agentes le hallaron en su poder un surtido de sustancias estupefacientes de distintas clases, así como una notable cantidad de dinero, de la que no supo justificar su procedencia, por lo que se procedió a su detención como presunto autor de delito de tráfico de drogas.

Además, se extendieron distintas actas de denuncia por infracciones recogidas en la Ley Orgánica 4/2015, de Protección de la Seguridad Ciudadana, tanto por la tolerancia del consumo de drogas en establecimientos públicos por parte de su propietario, como por la propia tenencia de sustancias, ya que algunos de los asistentes también portaban sustancias.

En lo referente a las medidas de seguridad, se detectaron carencias de extintores, luces de emergencia y señalización informativa, entre otras irregularidades, así como infracciones al Reglamento General de Espectáculos Públicos por desarrollar una actividad distinta a la autorizada, y a la Ley 28/2005, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco, por permitir fumar en el establecimiento. Por su parte, los funcionarios de la Inspección de Trabajo levantaron varias actas al detectarse diversas irregularidades en la situación laboral de los empleados del establecimiento público.