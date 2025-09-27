El general Pascual Soria recibe el título de hijo predilecto de Caravaca de la Cruz El jefe de la Base Aérea de Zaragoza y exdirector de la Academia General del Aire recoge la distinción «abrumado, orgulloso y agradecido» a la ciudad

El Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz entregó ayer el título de hijo predilecto de la ciudad al general de brigada Pascual Soria Martínez, en un acto celebrado en la antigua iglesia de la Compañía de Jesús. A él asistieron miembros de la corporación municipal, familiares y amigos. El alcalde, José Francisco García, quien propuso al Pleno esta distinción, señaló que «es un deber de las administraciones públicas, y en este caso del Ayuntamiento de Caravaca, reconocer la trayectoria de sus mejores hijos, aquellos en los que se une la valía en el desarrollo de su actividad profesional y los mejores valores en su vida personal, siendo un ejemplo para la sociedad y un orgullo para muchos de sus paisanos».

El regidor subrayó la brillante carrera profesional del homenajeado y su vinculación con Caravaca. «Pascual Soria, a pesar de sus elevados méritos dentro del Ejército del Aire, nunca ha perdido la humildad, cercanía y la conexión con su tierra, afianzada con su mujer, Ana, también caravaqueña», afirmó García. Y recordó la estrecha colaboración de Soria con Caravaca en su etapa como director de la Academia General del Aire y del Espacio (AGA) de San Javier.

Elogios de todos los grupos

«Siempre nos dispensó un trato excelente y nos ofreció una respuesta inmediata y afirmativa para organizar actos como la jura civil de bandera de noviembre de 2022, el concierto de la banda de música de la Academia en septiembre de ese mismo año o las colaboraciones especiales de la Patrulla Águila en diferentes eventos, el último de ellos el pasado Año Jubilar 2024», añadió. Y reiteró su gratitud hacia el homenajeado, «una persona íntegra, prudente y leal que sirve a España cada día desde su alta responsabilidad y del que nos sentimos profundamente orgullosos en su tierra».

También intervinieron los portavoces de los grupos políticos, José Santiago Villa (PP), María José Soria (PSOE) y Antonio Cástor Puerta (VOX), quienes coincidieron en señalar la figura del nuevo Hijo Predilecto como un profesional ejemplar y un caravaqueño destacado.

Asimismo, el periodista caravaqueño Alfonso de la Cruz , amigo personal del homenajeado, le dedicó estas palabras de elogio: «Lo del trabajo es un estilo de vida, porque lo interpretas no como un ejercicio obligatorio para obtener una remuneración, sino como instrumento de responsabilidad, de aplicación de unos dones para alcanzar unos objetivos que redunden en beneficio de la institución a la que sirves y de la sociedad con la que convives».

Soria Martínez, recién ascendido a general de brigada, es jefe de la Base Aérea de Zaragoza y de la Agrupación de dicha base, así como comandante militar aéreo del aeropuerto zaragozano.

El acto finalizó con unas palabras de Pascual Soria, quien confesó sentirse «profundamente abrumado, orgulloso y agradecido ante este importante reconocimiento de mi querida tierra».

Distinciones militares

Pascual Soria Martínez, recientemente ascendido a general de brigada, es actualmente jefe de la Base Aérea de Zaragoza y de la Agrupación de dicha base y comandante militar aéreo del aeropuerto de esta ciudad. Soria, nacido en Caravaca de la Cruz en 1967, acumula un largo historial en misiones internacionales y ha sido durante los últimos años director de la Academia General del Aire y del Espacio (AGA) de San Javier. Siempre vinculado con su ciudad natal, ha contribuido a estrechar las relaciones de Caravaca con la AGA y ha colaborado con numerosas iniciativas, como la jura civil de bandera de noviembre de 2022, el concierto de la banda de música de la Academia en septiembre de ese mismo año o las colaboraciones especiales de la Patrulla Águila.

A lo largo de su dilatada militar ha recibido la Gran Cruz, Placa y Encomienda de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo, seis Cruces del Mérito Aeronáutico, la Cruz del Mérito Policial, la Cruz de la Orden del Mérito de la Guardia Civil, la Medalla con la Cinta de la Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad de la OTAN, la Medalla al Servicio de la Unión Europea por Planificación y Apoyo, dos Medallas al Mérito y dos Distintivos de Mérito por tu participación en las respectivas operaciones de mantenimiento de la paz en Afganistán y Gabón, el Distintivo del Curso de Comando Estado Mayor Aéreo y el Distintivo de la Gestión Financiera de Contratos.