Francisco Meduiña gana el III Concurso de Pintura Mística de Caravaca de la Cruz La antigua Iglesia de la Compañía de Jesús acogió el acto de entrega de premios organizado por la asociación San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Jesús en Caravaca

El concejal de Cultura, Joaquín Zaplana; el presidente de la asociación Místicos, padre Pascual Gil; el alcalde de Caravaca, José Francisco García; y el pintor Francisco Meduiña, junto a la obra ganadora.

Juan F. Robles CARAVACA DE LA CRUZ Miércoles, 15 de octubre 2025, 06:47

La obra «Corazón enamorado», del pintor abulense Francisco Meduiña se alzó con el primer premio del III Concurso de Pintura Mística de Caravaca de la Cruz, dotado con 2000 euros. Carmelo Rubio, con «Senderos místicos» obtuvo el segundo premio, con un premio en metálico de 1500 euros.

La antigua iglesia de la Compañía acogió en la tarde de ayer (lunes) el acto de entrega de premios de la tercera edición de este concurso organizado por la asociación San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Jesús en Caravaca para plasmar mediante la pintura el legado espiritual y cultural de los místicos del Carmelo Descalzo en la Ciudad de la Cruz.

En esta edición han participado una veintena de artistas de diferentes comunidades autónomas que hicieron llegar sus obras a la organización del concurso. Todos los trabajos permanecerán expuestos en la iglesia de La Compañía hasta el 30 del presente mes de octubre, ofreciendo a los visitantes una mirada contemporánea a la espiritualidad carmelitana a través del arte

La obra ganadora, «Corazón enamorado» está elaborada con técnica mixta sobre tabla y representa la transfiguración de Santa Teresa de Jesús, momentos antes de que el ángel le atravesara el corazón con un dardo de fuego, debido al gran amor que siente hacia Jesucristo.

«Senderos místicos», que quedó en segunda posición, está realizada sobre papel con técnicas pictóricas y gráficas mixtas. El propio autor, Carmelo Rubio, caravaqueño residente en Madrid, explica que «las huellas de plantas y flores constituyen una referencia al paisaje y los campos por los que anduvieron nuestros místicos en sus viajes y vivencias espirituales y religiosas. La naturaleza y el campo, que simbolizan ese camino, se convierten en compañeros de las almas expectantes de los poetas en sus viajes místicos, en concreto el camino que siguió San Juan hasta llegar a Caravaca de la Cruz». «El motivo de la obra – añade – cuyo simbolismo se relaciona con la totalidad, con el universo y lo infinito, está realizado sobre un soporte vivo y expresivo como es el papel. Lo más reflexivo y planeado mentalmente comparte el azar y el accidente, en una pintura que quiere tener un tratamiento lírico como lo hace la escritura de los místicos sobre el papel: signos depositados que buscan interpretar la atmósfera misteriosa, profunda y trascendente que poseen las observaciones, las pulsiones y los textos que los inspiran».

El acto de entrega estuvo coordinado por Mariana Iborra y contó con la participación del padre Pascual Gil Almela, presidente de la Asociación Místicos; Juan Sánchez Carrasco, secretario de la entidad; y Ana María Vacas, comisaria de la exposición. La clausura estuvo a cargo del alcalde de Caravaca de la Cruz, José Francisco García. Representantes de colectivos culturales y sociales de la localidad se dieron cita en la puesta de largo de esta tercera edición del Premio de Pintura Mística.

El cierre musical del acto estuvo a cargo de Francisco José Cuenca, acompañado al chelo por María Martínez y al violín por Alba Nicolás, que ofrecieron el concierto «Las Fundaciones de Santa Teresa», con el que se inició el IX Ciclo Teresiano Sanjuanista de Caravaca de la Cruz que organizan conjuntamente el Ayuntamiento, la asociación Místicos y la Red de Ciudades Teresianas de España.