Familias caravaqueñas llegadas desde diferentes ciudades participan en una celebración especial en la basílica de la Vera Cruz

Desde Sevilla, Córdoba, Tenerife, Pamplona, Madrid, Alicante y de otras ciudades españolas se dieron cita esta mañana en la basílica de la Vera Cruz de Caravaca para participar en una celebración especial dedicada a las familias oriundas de Caravaca que viven fuera y regresan a a su tierra natal para pasar unos días de vacaciones junto a sus familiares y amigos. Coincidiendo con la solemnidad de la Asunción de la Virgen María, la basílica de la Vera Cruz dedica la Misa del Peregrino, para reconocer la labor como «embajadores de la Cruz de Caravaca allá donde se encuentran», como comentó en la homilía el rector de la basílica, Emilio Sánchez, que presidió la celebración acompañado por Antonio Javier Reyes, canónigo de la catedral de Córdoba.

Además de rezar por los damnificados por los incendios que se han producido los últimos días en distintas regiones de España también se recordó el reciente siniestro en la Mezquita de Córdoba, con el deseo de que pronto se puedan restablecer los daños ocasionados por las llamas.

El rector también recordó durante la homilía a todos los enfermos e impedidos que seguían la celebración a través de la retransmisión por el canal local de Telecaravaca así como a los que se conectaron desde otras ciudades de España para participar virtualmente en la celebración.

Hace cinco años que se viene celebrando esta eucaristía especialmente dedicada a estas familias en la basílica de la Vera Cruz. Con esta iniciativa, surgida en la Junta Representativa presidida por el anterior hermano mayor, Luis Melgarejo, se pretendía hacer un reconocimiento a todas aquellas personas que ejercen de embajadores de Caravaca de la Cruz allá donde se encuentran, trasmitiendo en sus ambientes el cariño y veneración que sienten por su tierra, su cultura y sus tradiciones, especialmente las que surgieron a través de los últimos ocho siglos en torno a la Sagrada Reliquia. Para muchas de estas personas, devotas de la Vera Cruz, el regreso a Caravaca supone una nueva oportunidad de visitar la basílica y recogerse ante Ella en el interior de la capilla donde se custodia la Patrona de la ciudad.

La junta representativa que preside el actual hermano mayor, Jesús López Baquero, decidió continuar con esta celebración en la que se pueden ganar las indulgencias plenarias teniendo en cuenta las condiciones recogidas por la Iglesia, confesar y comulgar en los días previos o posteriores a la celebración y rezar por las intenciones del Santo Padre, el Papa León XIV. La festividad de la Asunción de la Virgen María es uno de los días de especial dedicación y celebración en el templo, según recoge el decreto de concesión del título de basílica menor concedido por Benedicto XVI.

