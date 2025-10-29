Endesa abre en Caravaca de la Cruz su sexto punto de atención al cliente en la Región de Murcia La oficina está situada en la confluencia de la avenida Juan Carlos I con la calle Juan de Dios Morenilla

Endesa abre en Caravaca su sexto punto de atención al cliente en la Región de Murcia con el que pretende reforzar su compromiso con la atención cercana y personalizada a sus clientes. Desde Endesa comentan que «la apertura de un nuevo Punto Endesa en Caravaca de la Cruz, una ciudad de gran relevancia histórica y cultural en el noroeste de la Región de Murcia demuestra una clara implicación en la proximidad y cercanía en la atención al cliente». La oficina está ubicada en la Avenida Juan Carlos I esquina calle Juan de Dios Morenilla y se suma a la red de atención presencial que la empresa tiene en la región con dos puntos en Murcia capital y otros tres en Lorca, Cartagena y Cieza, «consolidando así una cobertura territorial que facilita el acceso a información, gestión de contratos y asesoramiento energético», señalan desde Endesa.

La inauguración ha contado con la presencia de José Francisco García Fernández, alcalde de Caravaca de la Cruz, el director general de Industria, Energía y Minas, Federico Miralles Pérez, y Gabriel Prado Aranguren, responsable territorial de comercialización de Endesa de la zona centro-levante.

Prado comentó durante la inauguración que «para nosotros la Región de Murcia es importantísima por el tejido industrial que tiene y por la agricultura; a nuestros clientes queremos dar el mejor servicio posible y por eso estamos apostando fuerte por acercarnos a todos los vecinos de Murcia y en este caso de Caravaca para que se sientan como en su casa, que es un poco lo que intentamos y pretendemos en un espacio donde podamos ofrecerles una eficiencia energética y productos que están a la altura de la demanda de todos los vecinos de Caravaca».

Subestación eléctrica

El director general de Industria dio la enhorabuena a Endesa por la apertura de su sexto punto de atención al cliente en la Región de Murcia y se comentó que «tenemos muy buenas noticias, pronto se va a hablar mucho de energía en Caravaca y en la comarca del noroeste por la nueva subestación que va a entrar en la nueva planificación de Red Eléctrica, una nueva subestación que va a conectar la región de Murcia con Baza, en Granada, y con Pinilla, en Albacete, que va a permitir atraer nuevos proyectos de energía fotovoltaica y garantizar el suministro de energía a nuestra industria y a nuestros ciudadanos».

El regidor caravaqueño también se refirió a la creación de la subestación eléctrica y además de valorar positivamente la apuesta de Endesa por Caravaca comentó que «hay que felicitar al Gobierno Regional por el trabajo que se ha realizado para esas inversiones vayan a ser una realidad ya que si son importantísimas para la región de Murcia, son importantísimas para nuestra comarca; aquí había un desierto energético que no solamente no nos permitía el desarrollo, por ejemplo, de energías renovables, sino que también afecta a nuestras industrias y genera problemas incluso a nivel doméstico con pequeños cortes de suministro eléctrico que se producen en muchas zonas de pedanías». «Esa autovía energética – añadió – entre Granada y Albacete, entre Baza y Pinilla, deja como centro neurológico la comarca del Noroeste y supone una fuente de oportunidades muy importante para el crecimiento de nuestra zona».

Un espacio de cercanía

El nuevo espacio está diseñado para ofrecer una experiencia de atención al cliente totalmente renovada: más cercana, transparente, personalizada y adaptada a las nuevas necesidades de los usuarios. Estos nuevos 'Puntos Endesa' incorporan las últimas tecnologías, pero a la vez una ambientación cálida que evoca los valores del hogar para que el cliente se encuentre «como en casa». La tienda cuenta con zonas diferenciadas para el asesoramiento y para la exploración de soluciones energéticas como el autoconsumo o la movilidad eléctrica.

Los nuevos 'Puntos Endesa' suponen un nuevo concepto de atención presencial, acercándose a sus clientes desde una perspectiva centrada en la interacción con ellos y el asesoramiento desde un centro moderno y digital, dando una respuesta integral a sus necesidades energéticas. Cuentan con amplios espacios interactivos, para mejorar la experiencia de los usuarios. Aquí los clientes encontrarán soluciones a sus necesidades energéticas, de asesoramiento, eficiencia, instalación y asesoramiento especializado en placas fotovoltaicas, además de soluciones de climatización personalizadas. Nuestro equipo garantiza una asesoría personalizada en cada proyecto, desde la selección de los productos adecuados hasta su instalación, asegurando el máximo rendimiento y ahorro.

Los nuevos «Puntos Endesa» buscan transformar la experiencia del cliente ofreciendo:

- Diseño unificado y moderno: Espacios abiertos y accesibles, alineados con la identidad de marca de Endesa.

- Atención omnicanal: Complementar la digitalización con puntos de venta físicos refuerza la experiencia del cliente.

- Digitalización: Incorporación de pantallas interactivas, gestión de citas online y asesoramiento digital.

- Oferta ampliada: Soluciones de autoconsumo solar, puntos de recarga para vehículos eléctricos y climatización eficiente. El cliente podrá ver in situ los productos y las soluciones energéticas que se vendan, recibir recomendaciones personalizadas sobre los planes de luz y gas que mejor se adapten a sus necesidades, así como sobre toda la cartera servicios energéticos.

- Experiencia personalizada: Áreas diferenciadas para clientes residenciales, pero también para pequeñas empresas y autónomos.

Gracias a este nuevo concepto, Endesa refuerza su estrategia de ofrecer una experiencia omnicanal a sus clientes, es decir, que puedan gestionar todas sus necesidades de manera ágil a través de múltiples y diversos puntos de contacto con la compañía. De hecho, paralelamente los clientes, pueden solicitar y recibir todos estos servicios a través de la página web www.endesa.com y www.edistribucion.com o de los teléfonos gratuitos de atención comercial 800760333 (mercado regulado) y 800760909 (mercado libre)

Esta nueva apertura se enmarca en la visión de Endesa de liderar una transición energética justa y cercana, apoyando a las personas en su camino hacia un consumo más eficiente, responsable y sostenible.

Estrategia de fidelización: más que energía, una experiencia de valor

Precisamente, con ese objetivo de poner al cliente en el centro de su estrategia y ofrecerles un valor añadido nació el programa 'Para Ti', uno de los pioneros programas de fidelización del sector. Su enfoque se basa en tres pilares clave:

- Ahorro directo: los clientes acumulan puntos y los canjean fácilmente por descuentos en sus facturas de luz y gas.

- Ventajas exclusivas: acceso a descuentos en marcas y experiencias destacadas.

- Gamificación y recompensas: con iniciativas como «Premiamos tu Eficiencia», los clientes pueden obtener más puntos optimizando su consumo energético.