Encarna Jiménez, de La Almudema, reconocida como 'Mujer Rural 2025' en Caravaca La Concejalía de Igualdad de Oportunidades promueve esta distinción para visibilizar la labor de vecinas ejemplares cuya vida y trayectoria representan el espíritu de lucha, entrega y arraigo al medio rural

Encarna Jiménez (1ª dcha) recibe el ramo de flores de mano de Mónica Sánchez, concejal de Igualdad de Oportunidades (centro), en presencia de Maravillas Robles (presidenta de la asociación de Mujeres de La Almudema)

Juan F.. Robles CARAVACA DE LA CRUZ Miércoles, 15 de octubre 2025, 14:11

Encarna Jiménez, vecina de la pedanía de La Almudema donde ha regentado junto a su familia el bar «Flores», muy cerca de la iglesia, recibirá este próximo domingo la distinción como 'Mujer Rural 2025' que otorga el Ayuntamiento de Caravaca, tras estudiar las propuestas que recibe de las asociaciones de mujeres rurales del municipio, y que reconoce la labor de mujeres ejemplares cuya vida y trayectoria representan el espíritu de lucha, entrega y arraigo en el medio rural.

El acto de entrega tendrá lugar el próximo domingo, 19 de octubre, a la una y media de la tarde, en el Centro Social «Juan González», de Archivel, en el marco de una jornada de convivencia organizada por la Concejalía de Igualdad de Oportunidades con motivo de la celebración del «Día Internacional de las Mujeres Rurales», en la que participarán representantes de las asociaciones de mujeres rurales de La Almudema, Navares, Archivel, Pinilla, Los Prados y Barranda, además de vecinos y vecinas que quieran sumarse a esta celebración. La jornada estará amenizada por los Animeros de Caravaca, que ofrecerán una muestra de música y baile tradicional.

«Encarna nació en una familia humilde y representa los valores de una generación de mujeres que construyeron el mundo rural con esfuerzo y dignidad»; tal como se ha recordado durante la visita que la concejal de Igualdad de Oportunidades, Mónica Sánchez, y la presidenta de la Asociación de Mujeres Rurales de La Almudema, Maravillas Robles, han realizado en la mañana de este miércoles a su casa para comunicarle la concesión de esta distinción.

«Desde muy joven asumió responsabilidades familiares, cuidando de sus hermanos mientras sus padres trabajaban fuera del hogar. A los 14 años emigró a Francia, donde trabajó en el sector servicios y agrícola. Más tarde, en Molina de Segura, formó parte del tejido laboral femenino en las campañas de fruta», comentan fuentes de la concejalía de Igualdad de Oportunidades. Entre otros detalles de su vida, sus vecinas destacan que «en 1979, junto a su esposo Jesús —conocido como «el Flores»—, emprendió una nueva etapa al frente de un negocio de hostelería en La Almudema, que regentó durante más de 40 años. Su local fue mucho más que un bar: fue un lugar de encuentro, de convivencia y de identidad para la comunidad. Su popular «chocolate de Encarna» se convirtió en tradición durante las fiestas patronales».

«A lo largo de su vida, Encarna ha sido ejemplo de trabajo incansable, entrega familiar y compromiso con la educación de sus hijas. Hoy, ya jubilada, continúa dedicando su tiempo al cuidado de su madre, de 91 años, y disfrutando de sus nietas, Isabella y Jimena», comentan desde la asociación de mujeres de La Almudema.

Compromiso institucional

«Con la entrega de este premio, el Ayuntamiento de Caravaca se suma a la conmemoración del 'Día Internacional de las Mujeres Rurales', promovido por la ONU, que busca visibilizar las desigualdades que aún sufren las mujeres en el entorno rural, así como reivindicar su participación en la toma de decisiones, su empoderamiento económico y político, y la mejora de su acceso a derechos y servicios», han señalado fuentes municipales.

El Consistorio caravaqueño se adhiere también a la Declaración Institucional de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que subraya la importancia de trabajar por la igualdad real y efectiva en el medio rural. Tal y como recoge el texto, «no es solo una cuestión de equidad, sino de necesidad».