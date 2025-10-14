El Centro de Interpretación de la Naturaleza de las Fuentes del Marqués, en Caravaca, reabre sus puertas

Juan F. Robles Martes, 14 de octubre 2025, 20:34

Nueva vida para el Centro de Interpretación de la Naturaleza de las Fuentes del Marqués. El Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz ha culminado las obras de mejora y ha reabierto las instalaciones con una imagen renovada y contenidos más didácticos para el público infantil y familiar.

La intervención ha permitido recuperar espacios que llevaban años cerrados por su deterioro, con lo que mejora la experiencia del visitante y se refuerza el carácter educativo y medioambiental de este enclave. El centro está integrado en la Red Municipal de Museos y ubicado en el edifico conocido como Torreón de los Templarios (siglo XVI).

La Dirección General de Juventud de la Comunidad Autónoma y el Ayuntamiento han invertido en las obras 54.450 euros, informaron fuentes municipales.