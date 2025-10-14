La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Autoridades, técnicos de Turismo y guías, ante un cartel informativo. J. F. R.

El Centro de Interpretación de la Naturaleza de las Fuentes del Marqués, en Caravaca, reabre sus puertas

Juan F. Robles

Juan F. Robles

Martes, 14 de octubre 2025, 20:34

Nueva vida para el Centro de Interpretación de la Naturaleza de las Fuentes del Marqués. El Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz ha culminado las obras de mejora y ha reabierto las instalaciones con una imagen renovada y contenidos más didácticos para el público infantil y familiar.

La intervención ha permitido recuperar espacios que llevaban años cerrados por su deterioro, con lo que mejora la experiencia del visitante y se refuerza el carácter educativo y medioambiental de este enclave. El centro está integrado en la Red Municipal de Museos y ubicado en el edifico conocido como Torreón de los Templarios (siglo XVI).

La Dirección General de Juventud de la Comunidad Autónoma y el Ayuntamiento han invertido en las obras 54.450 euros, informaron fuentes municipales.

