Presentación de la Casa Museo de San Juan de la Cruz. J. F. Robles

La Casa Museo de San Juan de la Cruz abre sus puertas en Caravaca tras la rehabilitación

La Fundación Conde Santa Ana de las Torres, promotora del proyecto, organiza visitas del 16 al 20 de diciembre y la inauguración será el 27

Juan F. Robles

Juan F. Robles

Martes, 2 de diciembre 2025, 20:47

Comenta

Las obras de rehabilitación de la Casa Museo de San Juan de la Cruz entran en su fase final. Mientras en el interior del inmueble se terminan los últimos retoques, en la puerta principal de la vivienda, en la que tradición recoge que vivió el santo carmelita, fundador del convento de Caravaca de la Cruz entre otros, se presentaron ayer los actos programados para su inauguración. Será el sábado 27 de diciembre. Previamente, del 16 al 20, habrá cinco jornadas de Puertas Abiertas.

La Fundación Conde Santa Ana de las Torres, promotora del proyecto, confirmó la presencia en la inauguración del padre Miguel Márquez, propósito general de los Padres Carmelitas, así como de José Manuel Lorca, obispo de la diócesis de Cartagena. Presidirán la eucaristía de acción de gracias y la bendición de la Casa Museo, respectivamente.

El proyecto se inició en agosto del año pasado y, tras concluir la primera fase, subvencionada con 150.000 del programa Leader, se acometieron otras acciones para acondicionar las estancias.

La colaboración de entidades, empresas y particulares ha permitido ampliar el proyecto inicial e incorporar mejoras en la accesibilidad del edificio, así como la adquisición y colocación de todos los enseres que se han utilizado para decorar las dependencias de esta Casa Museo.

Programa Leader

«Estamos en un momento que para nosotros es bastante importante, porque es el final de una etapa que en la que se ha realizado la rehabilitación de la Casa de San Juan de la Cruz, que se inició en marzo de 2024, con la aprobación del proyecto por parte del programa Leader. Este nos proporcionó los recursos necesarios para iniciar la rehabilitación, hasta este momento en el que ya estamos terminando», dijo Manuel Fernando Guerrero, uno de los patronos de la fundación.

