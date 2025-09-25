Caravaca, sede un proyecto europeo de cooperación para el desarrollo económico y social de las zonas rurales La experiencia de la cooperativa de bordado caravaqueño de la Casa-Museo de los Caballos del Vino se expone como ejemplo de creación y desarrollo de economía social vinculada a las tradiciones del territorio, capaz de generar empleo y dinamizar medio rural

El alcalde, junto a representantes de la Dirección General de Economía Social y de UCOMUR, visita la cooperativa de bordado dentro de las jornadas del proyecto europeo INTERREG SUDOE «ResilientES» para impulsar la economía social como motor del desarrollo económico de las zonas rurales de Francia, Portugal y España.

Juan F. Robles Jueves, 25 de septiembre 2025, 19:18

Caravaca de la Cruz es una de las sedes del proyecto europeo 'Resilientes' de cooperación para el desarrollo económico y social de las zonas rurales, en el que participan administraciones, entidades de economía social y expertos universitarios de regiones de Francia, Portugal y España. El grupo de trabajo visitó en la mañana de este jueves la cooperativa de bordado caravaqueño instalada en las aulas de formación de la Casa-Museo de los Caballos del Vino como ejemplo de creación y desarrollo de una cooperativa de economía social vinculada a las tradiciones del territorio, capaz de generar empleo y dinamizar medio rural.

El alcalde, José Francisco García; el director general de Economía Social de la Comunidad Autónoma, Antonio Pasqual del Riquelme, y la concejal de Empleo, Ana Belén Martínez, junto a representantes de la Unión de Cooperativas de la Región de Murcia UCOMUR, participaron en la jornada de trabajo desarrollada en el municipio.

El proyecto 'Resilientes', cofinanciado por el programa InterregSudoe, reúne a un consorcio internacional de administraciones, entidades de economía social y expertos universitarios, que trabajarán en red para identificar, intercambiar y transferir buenas prácticas en materia de resiliencia territorial. Durante las dos jornadas de trabajo en Murcia, los socios presentan los mecanismos de cooperación previstos para fortalecer el papel de la economía social y de las entidades locales como motores de desarrollo y cohesión en el territorio.