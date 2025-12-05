Caravaca recrea su historia con el XXI Mercado Medieval El pasacalles y el pregón inaugural congregaron a cientos de vecinos en la Plaza del Arco

Juan F. Robles Viernes, 5 de diciembre 2025, 19:26

Caravaca de la Cruz ya está inmersa en el Medievo. La celebración del pasacalles y el pregón inaugural del XXI Mercado Medieval llenaron de bullicio el centro de la ciudad. Durante el puente de la Inmaculada más de 200 puestos artesanos ofrecen sus productos a lo largo y ancho de las calles que conforman el casco histórico. Este evento, junto a las Fiestas de la Cruz, se ha consolidado como uno de los acontecimientos más multitudinarios y atractivos en el calendario turístico, festivo y cultural del municipio y de toda la Región de Murcia. Las previsiones de participación son de unas cien mil personas, entre vecinos y visitantes, que recorrerán el centro de la ciudad que se ha engalanado con banderines, gallardetes y estandartes.

Un total de 13 compañías y grupos de animación participaron en el pasacalles, que partió del cruce de las avenidas Gran Vía y Maruja Garrido para finalizar en la plaza del Arco donde tuvo lugar el Pregón. A partir de eses momento se inició un extenso programa de actividades que incluye talleres, exhibiciones, demostraciones artesanales, animación y espectáculos dirigidos a todos los públicos.

Artesanía, gastronomía y productos locales se ofrecen en los puestos y tabernas ubicados en el recorrido tradicional por calles y plazas del casco histórico. Artesanos y mercaderes recrean la atmósfera de un auténtico mercado medieval, reforzando el carácter inmersivo de la cita. Entre las novedades de esta edición destaca un photocall temático con un yelmo templario de tres metros de altura, inspirado en la historia de Caravaca y su emblemática Cruz, un espacio concebido para que los visitantes puedan llevarse un recuerdo especial.

Justas Medievales a la Plaza de Toros

En esta edición se recupera, tras seis años de ausencia, el tradicional torneo medieval que tendrá lugar este domingo a las cinco de la tarde en la Plaza de Toros. Las Justas Medievales reunirán a caballeros equipados con armaduras para recrear combates y desafíos propios de la época, además de un espectáculo ecuestre.

El alcalde de Caravaca de la Cruz, José Francisco García, destacó que «las actividades que forman parte del programa hacer que este evento sea mucho más que un mercado, es una experiencia inmersiva, que después de dos décadas se ha consolidado como uno de los productos turísticos más auténticos de la Región de Murcia». García subrayó que «esta cita supone un importante impacto económico y turístico, con especial beneficio para la hostelería, el comercio y los alojamientos del Noroeste. Se trata de uno de los fines de semana más importantes para el turismo rural en la comarca y un producto vinculado al pasado medieval de Caravaca, que cuidamos y trabajamos de forma transversal desde distintas áreas municipales».

Animación continua

Del 6 al 8 de diciembre, el Mercado Medieval ofrecerá una intensa programación de animación con pasacalles de seres fantásticos, música itinerante, malabaristas, recreadores y espectáculos diarios de fuego y danza al caer la tarde. El público también podrá disfrutar de exhibiciones de cetrería, una granja de animales y numerosos talleres artesanales como cestería, torno de madera a pie, vidrio soplado, caligrafía, henna, caramelizado, cota de malla y alfarería.

El recorrido incluirá asimismo exposiciones didácticas de temática medieval, como la sala de tortura y brujería, máquinas de asedio, cirugía histórica y antiguos oficios.

