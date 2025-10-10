La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Autoridades locales y regionales durante la sesión inaugural de las jornadas en Salones Castillo. J.F.ROBLES

Caravaca acoge unas jornadas regionales sobre la importancia de los cuidados paliativos y el acompañamiento al paciente

Más de 300 personas se han inscrito en esta edición que cuenta con la participación de profesionales sanitarios, asociaciones, entidades sociales, pacientes y familias en torno al cuidado, la compasión y la esperanza compartida

Juan F. Robles

CARAVACA DE LA CRUZ

Viernes, 10 de octubre 2025, 13:13

Con el lema «Afinar la vida: el arte de cuidar» se están celebrando en Caravaca de la Cruz, las IV Jornadas Regionales de Cuidados Paliativos que analizan, a través de charlas y mesas redondas la importancia de proporcionar alivio y apoyo a los pacientes, especialmente a los afectados por enfermedades crónicas, así como el acompañamiento en los procesos de aceptación y duelo, tanto a los propios pacientes como a sus familiares.

Entre los participantes hay representantes de los equipos de Cuidados Paliativos de la Región de Murcia que están formados por distintos profesionales, médicos, profesionales de enfermería, auxiliares de enfermería, psicólogos y trabajadores sociales con formación avanzada en Cuidados Paliativo, que se marcan como propósito atender al ser humano en su totalidad; cubriendo no sólo las necesidades físicas, controlando el dolor y los síntomas, sino también las necesidades emocionales, intelectuales y espirituales; considerando que son de igual importancia en la salud y el bienestar.

Las personas con enfermedades avanzadas complejas necesitan, según el momento de la enfermedad y los problemas que de ella puedan surgir, la atención sanitaria de todos los niveles (atención primaria, hospitalaria, urgencias, domiciliaria y paliativa) por lo tanto, es fundamental la coordinación y comunicación entre todos.

En la inauguración de las jornadas han estado presentes Adoración Lozano, coordinadora regional de Cuidados Paliativos del Servicio Murciano de Salud, Juana Fernández, gerente del Área IV de Salud; y José Francisco García, alcalde del Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz. Lozano ha subrayado que «el objetivo de estas jornadas es visibilizar y sensibilizar sobre el trabajo en cuidados paliativos». El regidor caravaqueño ha manifestado que «creo que es un acierto traer este tipo de jornadas a las comarcas periféricas, así los profesionales sanitarios pueden conocer otra áreas de Salud», y añadió que «hablamos de cuidados paliativos, algo tan humano como es acompañar a las personas en la última etapa de su vida».

La conferencia con la que se han inaugurado las jornadas «Cuidad el viajes, afinarse para acompañar (De guías turísticos a compañeros de viaje)», ha sido impartida por el doctor Julio Gómez Cañedo, coordinador del Servicio de Cuidados Paliativos en el Hospital San Juan de Dios de Santurce, que ha emocionado a todos los participantes con su intervención aportando sus propias vivencias como sanitario y también como familiar. El programa se completa con cinco mesas redondas que contaron con la participación de personal sanitario y otros expertos.

Más de 2.200 pacientes

Durante las jornadas también se ha comunicado que los Equipos de Soporte de Atención Domiciliaria de cuidados paliativos (ESAD) han atendido en lo que va de año a 2.237 pacientes con enfermedad avanzada y a más de 200 niños con necesidades paliativas y enfermedades crónicas complejas.

Durante el año 2025 la actividad asistencial de los ESAD ha supuesto más de 6.000 atenciones domiciliarias y más de 20.000 contactos telefónicos, con tendencia hacia la equiparación de pacientes oncológicos y no oncológicos.

Respecto a la población pediátrica, hasta septiembre de este año, se ha atendido a más de 200 niños que padecen alguna enfermedad crónica compleja o precisan necesidades paliativas, un 8 por ciento más respecto al mismo periodo del año pasado.

En total, se han realizado más de 5.000 actuaciones sanitarias domiciliarias y telefónicas. Los niños atendidos tienen una media de edad entre 6 y 7 años y las enfermedades congénitas son las afecciones más frecuentes, por encima del cáncer infantil.

Permanencia en su entorno

La Región cuenta con 19 ESAD que atienden de manera integral a pacientes en situación de enfermedad avanzada en sus domicilios. Estos equipos domiciliarios están compuestos por profesionales de Enfermería, Medicina y auxiliar de Enfermería, y los equipos hospitalarios están formados por profesionales de Medicina Interna, Oncología y Enfermería, que trabajan con otros profesionales de la red asistencial como trabajadores sociales, fisioterapeutas, psicólogos, además de colaborar con diferentes entidades.

En el Área IV de Salud-Noroeste el ESAD está compuesto por un profesional de medicina, uno de enfermería y una auxiliar de enfermería. Este equipo de profesionales facilita el cuidado del enfermo y su familia en etapas avanzadas de la enfermedad en situaciones de complejidad, de forma coordinada el Equipo Atención Primaria y el resto de recursos asistenciales disponibles.

