El Camino de la Vera Cruz estrena señalización entre Teruel y Navarra La ciudad, que impulsa su promoción turística, tuvo 850.000 visitantes y un impacto de entre 106 y 125 millones de euros por el Año Jubilar en 2024

El municipio de Caravaca de la Cruz está ya más presente en el Camino de la Vera Cruz, en el tramo entre Teruel y Roncesvalles (Navarra). Esta ruta de peregrinación, de unos 900 kilómetros, recorre la península desde los Pirineos a Caravaca de la Cruz atravesando Navarra, Aragón, Valencia y Castilla-La Mancha, hasta llegar a la Región de Murcia. Y la Fundación Camino de la Cruz ha conseguido que acoja una vistosa e importante señalización.

La entidad celebró este martes una reunión de su patronato en la sede de la UCAM, en Murcia, para hacer balance del presente año y reforzar su compromiso con el impulso del Camino de la Cruz como motor cultural, turístico y espiritual de la Región. El Patronato renovó a sus representantes y reafirmó la continuidad del proyecto. Y, en palabras de la consejera de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes, Carmen Conesa, la Fundación busca «reforzar el compromiso con el desarrollo local y la implicación de instituciones públicas y empresas privadas para promocionar el Camino de la Cruz de Caravaca y los años jubilares».

En la reunión se repasaron los principales hitos de 2025, como la señalización del tercer tramo del Camino de la Vera Cruz, «una actuación estratégica que consolida la conectividad nacional de la ruta y refuerza el papel activo de las asociaciones de municipios», señalaron fuentes de la Fundación. También se hizo balance de iniciativas como el festival 'Las Noches del Camino', que congregó a más de 5.000 asistentes.

La Fundación anunció otros eventos, como la Regata Camino de la Cruz-Trofeo Punta Este, que llegará a su novena edición consolidada como actividad deportiva y turística ; la carrera 90K Camino de la Cruz, que ya tiene más de 2.000 inscritos y en la que participará el medallista olímpico Abel Antón; y el evento gastronómico Las Cocinas del Jubileo, que se celebrará en octubre en Caravaca y que reforzará los talleres e incorporará un mercado gourmet.

850.000 visitantes en 2024

Este martes se conoció un estudio de la Cátedra de Innovación Turística de la Universidad de Murcia, según el cual Caravaca recibió en 2024, en el Año Jubilar, cerca de 850.000 visitantes. Ello generó «un impacto económico estimado entre 106 y 125 millones de euros solo en el municipio y alrededores», explicó la consejera.