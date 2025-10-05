La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Abel Antón en el momento de la adoración de la Vea Cruz. JUAN F. ROBLES

El atleta Abel Antón visita Caravaca y peregrina a la basílica para adorar la Vera Cruz

El bicampeón del mundo de maratón participó también en la 90k para promocionar el Camino de Levante

Juan F. Robles

CARAVACA DE LA CRUZ

Domingo, 5 de octubre 2025, 11:56

Abel Antón, doble campeón del mundo de maratón (Atenas 1997 y Sevilla 1999), ha visitado este fin de semana Caravaca de la Cruz. A primera hora de la mañana del pasado viernes, fue recibido por el alcalde de Caravaca, José Francisco García, y por el concejal de Deportes, Pepe Fernández Tudela, en las pistas de atletismo del complejo polideportivo Francisco Fernández Torralba; y compartió una charla con el alumnado de las Escuelas Deportivas Municipales en el interior del pabellón deportivos Juan Antonio Corbalán. El alcalde agradeció la cercanía e implicación de Abel para compartir los valores del deporte a los alumnos y alumnas de la Concejalía de Deportes, antes de su participación en la 90K, que ya es una de grandes pruebas de referencia de la Región.

Poco después del mediodía, visitó la basílica donde fue recibido por el hermano mayor, Jesús López Baquero; el rector del santuario, Tomás Álvarez, y varios miembros de la Junta Representativa de la Cofradía de la Vera Cruz. Visitó la capilla donde se custodia la Sagrada Reliquia y tras adorarla, junto a su esposa, recorrió algunas salas del Museo de la Vera Cruz. En la Torre Chacona firmó en el Libro de Honor de la institución religiosa y el hermano mayor le hizo entrega de una réplica de la Cruz de Caravaca. López Baquero comentó la gran amabilidad de Abel Antón y agradeció su visita; el atleta también mostró su satisfacción por la acogida en la ciudad y prometió volver a visitarla con más tiempo.

El sábadp se puso las zapatillas para participar en la 90K Camino de la Cruz, una cita que reunió en Caravaca a 2.000 corredores y corredoras de toda España.

