Cartel de la actividad y la profesora Eman Mhanna. LV

La asociación Plaza Nueva organiza un encuentro en Caravaca con la profesora palestina Eman Mhanna

La actividad tendrá lugar el próximo sábado, 4 de octubre en la Casa de Cultura «Emilio Sáez» 8junto al Templete), a partir de las 5 de la tarde

Juan F. Robles

CARAVACA DE LA CRUZ

Jueves, 2 de octubre 2025, 13:05

Comenta

La profesora palestina, Eman Mhana, de la Universidad de Almería, participará el próximo sábado en un encuentro organizado por la asociación )Plaza Nueva( que tendrá lugar en la Casa de Cultura «Emilio Sáez», de Caravaca de la Cruz, a partir de las cinco de la tarde. Tras conversar con Eman y su familia, que la acompañará durante la actividad, están previstas las actuaciones musicales de Domingo Pérez y Moy Gomar.

Desde la asociación han manifestado que «el objetivo de este encuentro es sentarnos alrededor de esta familia para compartir con esta familia su experiencia, preguntar para comprender mejor lo que está sucediendo con el pueblo palestino, con la intención de conocer mejor lo que está ocurriendo en Gaza»

