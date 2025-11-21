La caravaqueña Ana Martínez Vacas recibe el Premio 'José Álvarez Álvarez' a la igualdad en ciencia y el fomento de la carrera investigadora El galardón, impulsado por el Ayuntamiento de Caravaca y la Fundación FEYDIM, reconoce la excelencia investigadora y el compromiso con una ciencia más igualitaria, apoyando con una beca a jóvenes valores en este campo

Juan F. Robles CARAVACA DE LA CRUZ Viernes, 21 de noviembre 2025, 18:15 | Actualizado 18:27h. Comenta Compartir

La joven investigadora caravaqueña Ana Martínez Vacas, doctora en Ciencias de la Visión, recibió en la mañana de este viernes el I Premio «José Álvarez Álvarez» a la Igualdad en Ciencia y Fomento de la Carrera Investigadora, en un acto celebrado en el Aula de Cultura de la Fundación Cajamurcia, que reunió a representantes del ámbito académico, científico e institucional. El reconocimiento, promovido por el Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz y la Fundación FEYDEM está dotado con 3.000 euros y reconoce la excelencia científica y la proyección investigadora de la premiada, así como su compromiso con una ciencia más igualitaria.

El alcalde de Caravaca, José Francisco García, fue el encargado de hacer entrega del premio, destacando que «este galardón refleja el compromiso de Caravaca con la ciencia, la igualdad de oportunidades y el talento joven». Asimismo, subrayó que «iniciativas como esta nacen del impulso de científicas pioneras como Rocío Álvarez, cuyo ejemplo ha roto techos de cristal y ha abierto camino para las nuevas generaciones». El regidor agradeció su labor y generosidad a la hora de impulsar el premio junto a la Fundación FEYDIM.

Ana Martínez Vacas agradeció el reconocimiento y subrayó el papel transformador de la ciencia al afirmar que «la investigación es una de las vías más sólidas para transformar la sociedad». También reivindicó la importancia de la igualdad de oportunidades en el ámbito científico, asegurando que «la ciencia tiene el poder de reducir brechas, visibilizar talentos y derribar barreras que han limitado la participación de la mujer».

El acto, conducido por la concejala de Igualdad, Mónica Sánchez, contó con las intervenciones de la presidenta de Lyceum de la Región de Murcia, Consuelo Ruiz Montero; la doctora en Medicina María Trinidad Herrero Ezquerro; el presidente de la Academia de Veterinaria, Cándido Gutiérrez, y la presidenta de la Academia de Farmacia, Estela Moreno.

Durante el acto también se rindió homenaje a Dolores Sánchez Navarro, médico anestesista del hospital Virgen de la Arrixaca, antigua alumna del Colegio Nuestra Señora de la Consolación de Caravaca, en reconocimiento a su amplia trayectoria profesional y su contribución al ámbito sanitario, siendo la primera mujer del municipio en cursar los estudios de Medicina.

Una dilatada trayectoria investigadora

A pesar de su juventud, Ana Martínez Vacas, cuenta con una sólida trayectoria académica e investigadora. La premiada es doctora en Ciencias de la Visión por la Universidad de Murcia con mención Cum Laude y Doctorado Internacional, ha desarrollado trabajos centrados en el estudio de enfermedades degenerativas de la retina como la retinosis pigmentaria y la degeneración macular asociada a la edad. Su investigación ha dado lugar a publicaciones científicas en revistas especializadas, la participación en congresos internacionales y una estancia predoctoral en la Universidad de Birmingham.

El comité evaluador del premio destacó, por unanimidad, la calidad de su trayectoria, el interés clínico de los hallazgos de su tesis doctoral, la internacionalización de su experiencia investigadora y su proyección futura.

Con la entrega de este reconocimiento, el Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz y la Fundación FEYDIM culminan la primera edición de un premio creado para apoyar la continuidad de jóvenes científicos en la carrera investigadora, promoviendo una ciencia más inclusiva y libre de barreras.