Más de 400 vehículos participan en la Feria de Automoción y Maquinaría Agrícola de Caravaca El evento de Las Cocinas del Jubileo convierte La Corredera en un gran salón donde saborear la variada gastronomía de la comarca

Juan F. Robles CARAVACA DE LA CRUZ Sábado, 18 de octubre 2025, 09:49

La Feria de Caravaca de la Cruz regresó al casco urbano de la ciudad y llenar las avenidas principales con más de 400 vehículos tanto del sector del automóvil como de la maquinaría agrícola donde se pueden encontrar las últimas novedades en una gran cita comercial que cuenta también con una amplia oferta cultural y gastronómica. Este evento multisectorial vuelve a convertirse en un gran escaparate del sector de la automoción y la maquinaria agrícola, que vuelve a estar presente tras la ausencia en la edición anterior, incorporando una intensa y variada programación gastronómica y cultural paralela para todos los públicos.

La oferta para el fin de semana incluye también la celebración de la octava edición Las Cocinas del Jubileo con un extenso programa que se inició en la mañana de ayer con el taller 'Escuela Peque Chefs' en el que participaron un centenar de escolares del municipio que se convirtieron en auténticos cocineros a través de una experiencia práctica y divertida sobre alimentación saludable y la importancia de la creatividad en la cocina. El evento apuesta por la divulgación gastronómica, la creatividad y el turismo, reuniendo más de 20 puestos y un completo programa de talleres, showcookings y catas abiertas al público.

Ambos eventos fueron inaugurados en la tarde de ayer con presencia de autoridades locales y regionales. La feria cuenta con la implicación de la Asociación de Empresarios de la Automoción ASACAR que colabora con el Ayuntamiento en la organización; mientras que el evento gastronómico de las Cocinas del Jubileo está promovido por la Fundación Camino de la Cruz de Caravaca y el Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz, y organizado por la asociación Asprocomur, contando con el especial patrocinio y colaboración de patronos como Postres y Dulces Reina, Estrella de Levante, el Grupo Fuertes, Cafés Salzillo, el Grupo Orenes y CaixaBank, así como con el apoyo de la Comunidad Autónoma.