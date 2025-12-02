Más de 300 menores participan este curso en el programa 'Caravaca Concilia' El Ayuntamiento amplía, por primera vez, el servicio de 'Colegio Abierto' a pedanías en las vacaciones de Navidad

Más de 300 menores de Caravaca de la Cruz participan este curso en los servicios gratuitos del programa 'Caravaca Concilia', una iniciativa dirigida a facilitar la conciliación familiar y laboral mediante la apertura de aulas matinales, ludotecas de tarde y el servicio 'Colegio Abierto' durante periodos vacacionales. Este plan ofrece espacios seguros, educativos e inclusivos en horarios en los que las familias necesitan apoyo.

La concejal de Igualdad de Oportunidades, Mónica Sánchez, manifestó que «el Ayuntamiento está comprometido con garantizar alternativas públicas y gratuitas para las familias caravaqueñas». «El programa Caravaca Concilia permite que nuestros menores dispongan de entornos seguros y educativos, al tiempo que ayuda a las familias, especialmente a aquellas con más dificultades, a compatibilizar responsabilidades laborales y personales», indicó la edil Mónica Sánchez, acompañada por los concejales de Educación, Pepe Tudela, y Juventud, Salvador López, quienes destacaron, durante una visita a la ludoteca de tarde del CEIP 'La Santa Cruz', el trabajo coordinado para fortalecer las políticas locales de apoyo a la infancia.

Los servicios de aulas matinales se prestan de 7:45 a 9:15 horas en los colegios Cervantes, Basilio Sáez, Nuestra Señora de la Consolación y Santa Cruz. En junio y septiembre, adaptándose a la demanda, también se ofrecieron en las pedanías de Barranda y Archivel. Las cuatro ludotecas de tarde, abiertas de 16:00 a 20:00 horas, funcionan en el CEIP Santa Cruz, CEIP Cervantes, CEIP Virgen de la Candelaria (Barranda) y CRA Sierra de Mojantes (Archivel).

El programa 'Caravaca Concilia' cuenta este año con cerca de 200.000 euros procedentes del programa estatal 'Corresponsables', a los que se suman unos 50.000 euros adicionales entre otras financiaciones y la aportación directa del Ayuntamiento de Caravaca. Esta inversión —más de 250.000 euros en total— permite garantizar la gratuidad del servicio y su ampliación en función de las necesidades detectadas.

Por primera vez en pedanías

Como novedad este curso, el Ayuntamiento extiende la modalidad 'Colegio Abierto' a las pedanías de Barranda y Archivel durante las vacaciones de Navidad, atendiendo a la demanda planteada por la comunidad educativa. El servicio se prestará en el CEIP Virgen de la Candelaria y el CRA Sierra de Mojantes los días 22, 23, 26, 29 y 30 de diciembre, y 2 de enero, en horario de 9:00 a 14:00 horas.

Los listados de admisión del casco urbano ya han sido publicados y desde el 2 de diciembre permanece abierto el plazo para las inscripciones de Barranda y Archivel. Las solicitudes podrán presentarse en el Registro General del Ayuntamiento o a través de la sede electrónica municipal.

La admisión se regirá por los criterios del Decreto 276/2024, otorgando prioridad a familias monoparentales, víctimas de violencia de género, personas con discapacidad, hogares en riesgo de exclusión social, familias con necesidades especiales de cuidados, así como otras circunstancias sociofamiliares.

El Ayuntamiento refuerza con este servicio su apuesta por la inclusión, reservando plazas específicas para menores con discapacidad, financiadas con presupuesto municipal, continuando la línea de apoyo iniciada en las escuelas vacacionales, el servicio de verano en Ascruz o las iniciativas deportivas y educativas inclusivas que se mantienen a lo largo del año.

Competencias digitales

El Ayuntamiento ha puesto en marcha el Programa CODI – Competencias Digitales para la Infancia, financiado con fondos europeos Next Generation y dirigido a menores de 9 a 17 años de Caravaca y sus pedanías. La formación, que se imparte en horario no lectivo, busca mejorar las competencias digitales del alumnado, fomentar un uso seguro y responsable de la tecnología y reducir la brecha digital.

Con grupos de 15 participantes, el programa beneficiará a 90 menores en dos itinerarios: «Exploradores Digitales» (9–13 años) y «Jóvenes CreaDigital» (14–17 años). Ambos combinan metodologías de aprendizaje activo, gamificación y desarrollo de proyectos vinculados al entorno local.

El concejal de Educación destacó que «la formación digital es esencial para preparar a nuestros jóvenes para los desafíos de una sociedad cada vez más tecnológica».