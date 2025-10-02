Más calle y menos pantallas: las claves para mantener un cerebro sano

Más calle y menos pantallas, más relaciones sociales y afectivas, y más actividades que nos estimulen y nos mantengan intelectualmente activos. Son pautas básicas para ... mantener un cerebro sano, especialmente cuando se van cumpliendo años. Lo recuerda la Sociedad Española de Neurología (SEN), que este jueves trajo a la plaza de la Cruz Roja de Murcia su Autobús de la Semana del Cerebro. Hasta las 18.00 horas, cualquier persona interesada puede acercarse para someterse a un chequeo gratuito, que incluye desde ecografías para descartar riesgo de ictus por aterosclerosis a test para medir nuestra agilidad mental.

«Al igual que estamos acostumbrados a medirnos los niveles de colesterol o azúcar, es importante que normalicemos las revisiones para ver qué tal va nuestra memoria y nuestra capacidad de atención», subraya Salvadora Manzanares, neuróloga de la Unidad de Demencias de La Arrixaca. Se trata de detectar problemas incipientes para poder prevenir. Hay factores que no podemos controlar, como la edad o la predisposición genética, pero sobre otros sí podemos actuar. «La nutrición es fundamental. Cada vez se conoce más la relación entre el cerebro y la microbiota intestinal, que puede generar procesos inflamatorios que afectan a la salud cerebral», explica Manzanares. También el ejercicio físico es importante para el cerebro, así como el 'ejercicio' intelectual.

«Es muy importante realizar actividades que nos estimulen, que nos mantengan intelectualmente activos. Esto genera lo que se llama reserva cognitiva, una red de protección frente a los daños que pueda sufrir el cerebro», detalla la doctora Manzanares. Pero también, de cara a un envejecimiento activo, son fundamentales las relaciones sociales. «Hasta que llegó la pandemia quizá no nos dimos cuenta de lo importante que es no aislarse. Hablar con otros, contar con una red social, es clave para que el cerebro siga sano y activo».

Esto es importante en un momento en que a la habitual tentación de quedarse en el sofá se une la pantalla del móvil. La Sociedad Española de Neurología recomienda «moderación en el uso de internet, pantallas digitales y redes sociales», porque su «uso excesivo reduce la capacidad de concentración, atención y aprendizaje». Su uso nocturno «genera mayor dificultad para conciliar y mantener el sueño».

Cuidarse siguiendo estos consejos es importante. Pero conviene que la preocupación por nuestra salud cerebral no nos lleve a patologizar circunstancias que pueden ser normales, o fruto de la edad. «A veces, las personas mayores se preocupan ante cualquier fallo en su memoria o su agilidad mental, y se bloquean. Eso hace que tengan más fallos y su preocupación vaya en aumento. Es un círculo difícil de romper», advierte Salvadora Manzanares. Ante estas situaciones, test como los que este jueves está realizando la Sociedad Española de Neurología pueden ser de ayuda. «Los cribajes son importantes, porque nos puede saltar una alarma en el caso de que detectemos algún problema, y a partir de ahí podemos prevenir y actuar. Y también podemos tranquilizar a personas que están preocupadas y que no tienen en realidad un problema».

Prevenir el ictus

El cerebro es un órgano más de nuestro cuerpo, y por eso lo que va bien para cuidar el corazón, va bien para cuidar nuestra salud cerebral, recuerda Antonio Torres, neurólogo del Hospital Rafael Méndez. Esto es, ejercicio físico, dieta saludable y evitar el consumo de tóxicos, como el tabaco y el alcohol. «El cerebro es un órgano a veces olvidado, del que nos acordamos cuando hay problemas. A diferencia de otros órganos, el cerebro no se recupera si hay un daño. Podemos trabajar con rehabilitación, pero las estructuras dañadas no se regeneran», avisa Torres. Por eso «es tan importante la prevención». Y aunque cada vez estamos más informados sobre los hábitos saludables, lo cierto es que los neurólogos detectan «un aumento de ictus en personas jóvenes, cuando antes era una patología típicamente de gente mayor, a partir de los 65 o los 70 años». El mensaje es claro: «si no comes bien, ni haces ejercicio, fumas o bebes alcohol, puedes sufrir un ictus a edades tempranas». La buena noticia es que eso puede evitarse, y ese es el empeño de la Sociedad Española de Neurología durante esta Semana del Cerebro.

Con esta actividad colaboran el Ayuntamiento de Murcia y la Fundación para la Formación e Investigación Sanitaria (FFIS), de la Consejería de Salud. A la prevención se suma la investigación. El Instituto Murciano de Investigación Biosanitaria (IMIB) y la FFIS mantienen abiertos en estos momentos 47 estudios relacionados con la salud cerebral, de los que 27 son ensayos clínicos.