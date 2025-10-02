La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Las actividades, este jueves, por la Semana del Cerebro en Murcia. Andrés Molina / AGM

Más calle y menos pantallas: las claves para mantener un cerebro sano

La Sociedad Española de Neurología ofrece este jueves pruebas gratuitas en Murcia con el objetivo de prevenir enfermedades como el ictus o las demencias

Javier Pérez Parra

Javier Pérez Parra

Jueves, 2 de octubre 2025, 14:11

Comenta

Más calle y menos pantallas, más relaciones sociales y afectivas, y más actividades que nos estimulen y nos mantengan intelectualmente activos. Son pautas básicas para ... mantener un cerebro sano, especialmente cuando se van cumpliendo años. Lo recuerda la Sociedad Española de Neurología (SEN), que este jueves trajo a la plaza de la Cruz Roja de Murcia su Autobús de la Semana del Cerebro. Hasta las 18.00 horas, cualquier persona interesada puede acercarse para someterse a un chequeo gratuito, que incluye desde ecografías para descartar riesgo de ictus por aterosclerosis a test para medir nuestra agilidad mental.

