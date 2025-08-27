La calidad del aire cae en picado en la Región de Murcia, con varios puntos «muy desfavorables» La situación provocada por la llegada de una masa de polvo sahariano empeora en toda la Comunidad, con valores muy por encima de los recomendados por la OMS

Iván Rosique Miércoles, 27 de agosto 2025, 09:32 | Actualizado 09:47h.

El episodio de mala calidad del aire provocado el martes por la llegada a la Región de Murcia de masas de origen africano y de polvo mineral desértico no ha mejorado sino todo lo contrario. Este miércoles las estaciones medidoras de la Comunidad amanecieron registrando un empeoramiento drástico, con valores «desfavorables» en prácticamente todas las comarcas e incluso «muy desfavorables» en Lorca y Jumilla, donde a las 8 horas se habían alcanzado concentraciones de 128,85 μg/m3 y 110,39 μg/m3 de partículas PM-10, respectivamente, así como 37,34 μg/m3 y 33,05 μg/m3 de partículas PM-2.5. Esos datos están muy por encima de los umbrales establecidos como saludables por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que recomienda una exposición máxima de 50 μg/m3 de partículas PM-10 y 15 μg/m3 de PM-2.5, las de menor tamaño y por lo tanto más perjudiciales.

En el resto de la Región de Murcia la calidad del aire tampoco comenzó el miércoles de la mejor manera, con las estaciones de Alumbres y Valle de Escombreras, en Cartagena, siendo las únicas que ofrecían valores calificados como «buenos», mientras que en la zona de Mompeán, en el Campo de Cartagena, la situación era «regular». Sin embargo, dentro de esa misma comarca, en La Aljorra se obtuvieron lecturas «desfavorables».

En el área metropolitana de Murcia, la calidad del aire amaneció «desfavorable», con valores de partículas PM-10 entre 55,60 y 67,69 μg/m3, con la zona de Alcantarilla más afectada. En cuanto a partículas PM-2.5, las concentraciones fueron calificadas como «regulares», con valores entre 21,62 y 24,45 μg/m3. Cifras similares se registraron en Molina, con 60,72 μg/m3 de PM-10 y 22,47 de PM-2.5 a las 8 de la mañana.

En Caravaca las mediciones de la calidad del aire arrojaron registros «desfavorables» de 98,81 μg/m3 de partículas PM-10 y 30,92 de PM-2.5 a las 8 de la mañana. Sin embargo, la evolución del episodio fue negativa y una hora después las concentraciones eran de 101,26 y 31,52 μg/m3, calificadas como «muy desfavorables».

Ante entradas de masas de aire sahariano que comprometen la calidad del aire, la Consejería de Salud desaconseja realizar actividades físicas y deportes intensos, tanto en exterior como en interior, especialmente aquellas personas con problemas de tipo respiratorio. Además, en caso de dificultades para respirar o malestar cardíaco se debe consultar a un profesional sanitario. Es recomendable también evitar las carreteras principales, usar transporte público y evitar las horas de mayor concentración de tráfico.