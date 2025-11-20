La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Caliche y Caixabank impulsarán la integración sociolaboral de usuarios de Cáritas

La empresa también ha realizado una donación para el programa de acompañamiento a familias vulnerables de la ONG y fomentará entre su plantilla el uso de una tarjeta solidaria de la entidad bancaria que permite colaborar con los proyectos sociales

LA VERDAD

Jueves, 20 de noviembre 2025, 19:36

Caliche, Caixabank y Cáritas Diócesis de Cartagena han firmado un convenio para generar oportunidades de inserción sociolaboral en la Región de Murcia. El acuerdo contempla acciones de formación impartidas por la compañía logística y la apertura de sus procesos de selección a personas que participan en los itinerarios de empleo de Cáritas.

Durante el acto de firma, Caliche realizó una donación destinada al programa de Acogida y Acompañamiento, que ofrece apoyo básico y orientación a familias en situación de vulnerabilidad en 160 puntos de atención repartidos por toda la comunidad autónoma.

Fátima Campillo, directora general de Caliche, señala que «colaborar con Cáritas es una forma de reforzar nuestro compromiso con la comunidad y hacerlo a través de proyectos de formación y empleo nos permite contribuir directamente a la creación de oportunidades reales para quienes más dificultades encuentran para acceder al mercado laboral».

El subdirector de Cáritas, José Antonio Planes Valero, considera que esta unión «supone un gran impulso en la relación mantenida con Caliche y permite avanzar en interesantes acciones de RSC». El vínculo «abre oportunidades a personas en situación de exclusión social, ofreciéndoles esperanza», señala Planes.

En el acto intervino también Olga García Saz, directora territorial de CaixaBank, entidad que emite la tarjeta solidaria que Caliche promoverá entre sus empleados y colaboradores. Esta tarjeta destina un 0,07% del importe de cada compra a proyectos de Cáritas sin coste añadido para el titular ni necesidad de cambiar de banco.

El convenio también contempla acciones para el fomento de economía social. La empresa de inserción 'eh!laboras' de Cáritas ofrecerá productos y servicios de sus líneas de negocio de hostelería, textil y reformas a demanda de Caliche.

