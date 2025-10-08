La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Personas paseando por las tiendas en el Black Friday, en una foto de archivo. José Luis Ros Caval / AGM

El Black Friday y el Cyber Monday crearán casi 3.500 empleos en la Región de Murcia

Un volumen que supondrá una bajada del 3.5% respecto a los contratos que se firmaron el año pasado

LA VERDAD

Miércoles, 8 de octubre 2025, 11:57

Comenta

La empresa Randstad publicó las previsiones de contratación con motivo de la llegada del Black Friday, que se celebrará el próximo 28 de noviembre, y el Cyber Monday, el lunes 1 de diciembre. Estas fechas, que en los últimos años se han consolidado como momentos clave del consumo, debido a sus ofertas y promociones, impulsan a numerosas empresas a reforzar sus plantillas para hacer frente al aumento de la demanda. Para llevar a cabo estas previsiones, la investigación de Randstad tuvo en cuenta los sectores de comercio y logística y transporte, directamente relacionados con el incremento de la actividad durante este periodo.

Se prevé que el Black Friday y el Cyber Monday generarán 3.485 contrataciones en Murcia, un volumen que supondrá una bajada del 3.5% respecto a los 3.610 contratos que se firmaron el año pasado. Estas cifras hacen referencia a firmas de nuevos contratos para el sector del comercio, logística y transporte para estas fechas.

«Aunque este año el volumen de contrataciones desciende respecto a la campaña pasada en Murcia, el Black Friday sigue siendo un momento clave para sectores como el comercio, la logística y el transporte. La menor capacidad de gasto de las familias tras años de aumentos de precios y el efecto de la reforma laboral, que ha reducido el número de contratos nuevos al recurrir muchas empresas a llamamientos de fijos discontinuos ya existentes, explican esta estabilidad. En cualquier caso, esta campaña continúa marcando el inicio de la temporada navideña y supone una oportunidad esencial para dinamizar el empleo y la actividad económica en nuestro país», señaló Ana Hervás, directora regional de Trabajo Temporal de la zona Sur-Levante en Randstad.

Las principales demandas de las empresas logísticas para dar respuesta al tradicional repunte del consumo que se da en estas fechas serán empaquetadores, carretilleros, mozos de almacén y transportistas, además de profesionales destinados a la atención al cliente para atender el auge del comercio electrónico. El sector del comercio, por su parte, reforzará sus plantillas principalmente con dependientes, promotores y perfiles comerciales, entre los que se valora el trato cercano con el cliente y sus dotes comunicativas. Tanto para el sector logístico como para el relacionado con el retail, las empresas valoran cada vez más candidatos con competencias digitales y conocimiento de plataformas como consecuencia del incremento del comercio electrónico.

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hallan dos cadáveres tiroteados y con señales de ajustes de cuentas en Lorca
  2. 2 Abre en Murcia el primer supermercado Primaprix de la Región: así es el comercio famoso por sus bajos precios
  3. 3 Vuelven las tormentas a la Región de Murcia: alerta amarilla para este jueves
  4. 4 Cervemol: la nueva cervecería de la Región de Murcia que aterriza en Molina de Segura
  5. 5

    Procesan a Rafa Mir por agresión sexual «empleando violencia»
  6. 6 Sacyr gana a la Comunidad una demanda de 160 millones por el aeropuerto de la Región de Murcia
  7. 7

    La Audiencia reabre la investigación a la exalcaldesa de Águilas por presunta adjudicación irregular del contrato de vigilancia de playas
  8. 8 Uno de los fallecidos en el doble crimen de Lorca es un supuesto mafioso italiano
  9. 9

    Julián Luna, el azote de Felipe Moreno en el Real Murcia por tierra, mar y aire
  10. 10 Denunciado en Murcia por llevar a tres menores en un patinete

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad El Black Friday y el Cyber Monday crearán casi 3.500 empleos en la Región de Murcia

El Black Friday y el Cyber Monday crearán casi 3.500 empleos en la Región de Murcia