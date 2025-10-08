El Black Friday y el Cyber Monday crearán casi 3.500 empleos en la Región de Murcia Un volumen que supondrá una bajada del 3.5% respecto a los contratos que se firmaron el año pasado

LA VERDAD Miércoles, 8 de octubre 2025, 11:57 Comenta Compartir

La empresa Randstad publicó las previsiones de contratación con motivo de la llegada del Black Friday, que se celebrará el próximo 28 de noviembre, y el Cyber Monday, el lunes 1 de diciembre. Estas fechas, que en los últimos años se han consolidado como momentos clave del consumo, debido a sus ofertas y promociones, impulsan a numerosas empresas a reforzar sus plantillas para hacer frente al aumento de la demanda. Para llevar a cabo estas previsiones, la investigación de Randstad tuvo en cuenta los sectores de comercio y logística y transporte, directamente relacionados con el incremento de la actividad durante este periodo.

Se prevé que el Black Friday y el Cyber Monday generarán 3.485 contrataciones en Murcia, un volumen que supondrá una bajada del 3.5% respecto a los 3.610 contratos que se firmaron el año pasado. Estas cifras hacen referencia a firmas de nuevos contratos para el sector del comercio, logística y transporte para estas fechas.

«Aunque este año el volumen de contrataciones desciende respecto a la campaña pasada en Murcia, el Black Friday sigue siendo un momento clave para sectores como el comercio, la logística y el transporte. La menor capacidad de gasto de las familias tras años de aumentos de precios y el efecto de la reforma laboral, que ha reducido el número de contratos nuevos al recurrir muchas empresas a llamamientos de fijos discontinuos ya existentes, explican esta estabilidad. En cualquier caso, esta campaña continúa marcando el inicio de la temporada navideña y supone una oportunidad esencial para dinamizar el empleo y la actividad económica en nuestro país», señaló Ana Hervás, directora regional de Trabajo Temporal de la zona Sur-Levante en Randstad.

Las principales demandas de las empresas logísticas para dar respuesta al tradicional repunte del consumo que se da en estas fechas serán empaquetadores, carretilleros, mozos de almacén y transportistas, además de profesionales destinados a la atención al cliente para atender el auge del comercio electrónico. El sector del comercio, por su parte, reforzará sus plantillas principalmente con dependientes, promotores y perfiles comerciales, entre los que se valora el trato cercano con el cliente y sus dotes comunicativas. Tanto para el sector logístico como para el relacionado con el retail, las empresas valoran cada vez más candidatos con competencias digitales y conocimiento de plataformas como consecuencia del incremento del comercio electrónico.