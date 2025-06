Bartolomé Vera: «Hay que subirse al tren de la bonanza turística de España elevando la calidad»

Bartolomé Vera González (Cartagena, 1973) afronta sus primeros días como presidente de la Federación de Hostelería y Turismo de la Región de Murcia, HoyTú, tras ... su proclamación el pasado jueves. El director del hotel Los Habaneros en la ciudad portuaria, casado y padre de dos hijos, residente en Fuente Álamo, con una sólida trayectoria en el sector y en la actividad inmobiliaria, tiene ante sí el reto de avanzar en el fortalecimiento turístico, que sigue pendiente de desarrollar todo su potencial a partir de una mayor promoción y calidad del destino.

-¿Cómo decide dar el paso al frente para relevar a Jesús Jiménez, a quien ha acompañado como vicepresidente estos últimos años?

-La respuesta es fácil. Creo que el potencial turístico que tiene la Comunidad es tremendo, y veo que puedo aportar cosas. Hay posibilidades y mucho recorrido para obtener buenos resultados. Sinceramente, me ha servido muchísimo estos cuatro años que he estado en la junta directiva, trabajando junto a Jesús, participando en Hostelería de España, en congresos. He aprendido mucho a su lado. Hay que recordar que sus primeros cuatro años de mandato fueron complicados por la pandemia, porque se luchó ante algo que nunca pensábamos que iba a pasar. Además, destacar cómo ha liderado la federación, dejando encauzados asuntos que ahora toca concluir. Porque este es un sector tan dinámico que cambia cada día.

-Llega usted en un momento vigoroso para el turismo, donde hay muchas ganas de viajar, sobre todo tras lo vivido con la covid.

-Es verdad que después de la pandemia, la recuperación del sector a nivel nacional ha sido muy rápida y potente, especialmente en los principales destinos, como es el Mediterráneo, incluso, mucho mayor que en la Región. Una subida del turismo que deja hoteles llenos y récords históricos. Aunque en nuestro territorio se habla también de otros aspectos, como el precio medio. Pero, en cualquier caso, tenemos un potencial que no tiene nada que envidiar y que no deja de ser tan importante como el que tienen otras comunidades, sobre todo las limítrofes. Todos los municipios tienen algún atractivo, independientemente de las ciudades grandes de Murcia, Cartagena y Lorca. Y es que hay muchos rinconcitos que tienen algo que ofrecer. El reto es que sigamos promocionando bien todas las experiencias que ofrecemos.

-¿Hasta dónde puede llegar nuestra capacidad de atracción?

-Hay que subirse al tren de la bonanza turística que hay a nivel nacional porque la Región puede integrarse perfectamente entre los grandes destinos elevando la calidad de la oferta. Además, no nos pasa como esas zonas que tienen que afrontar el problema de la 'turismofobia', sobre todo aquellas ciudades y comunidades autónomas que están muy tensionadas, como son los casos de Barcelona o las islas. Creo que es el momento de enfrentarse a ese toro, ya que las condiciones son buenas. Y lo tenemos que hacer juntos todo el sector y, por supuesto, las administraciones públicas, que son esenciales para la promoción y el desarrollo dando la cobertura necesaria a los proyectos.

-¿Y podemos aprovecharnos de la 'turismofobia' que hay en otros zonas para captar visitantes?

-Por supuesto que sí. Le decía de broma al presidente de los hoteleros de Barcelona si podíamos hacer un trasvase de turistas. Así le quitamos un problema a ellos con sus vecinos y a la vez se consigue que exista un turismo sostenible. Porque hay sitios donde ya no caben más. De hecho, el sector es el primero que pide un control de los apartamentos turísticos, sobre todo de la oferta ilegal que, por supuesto, hay que quitarla, porque lo que no podemos hacer es matar la gallina de los huevos de oro. Además, también tenemos que aprender para que eso no pase aquí. Aunque, al final tenemos la suerte de que la gente quiera venir a España.

-En el caso de nuestra Comunidad está claro que atraer más turistas no es ningún problema sino un objetivo muy perseguido.

-Hay sitios donde los hoteles se llenan durante todo el año, los ingresos baten récords. En nuestro caso hablamos más de la ocupación que tendremos en verano, de si subirá el precio medio, y hablamos también de mejorar la promoción, la comercialización. De ahí la importancia de avanzar en la desestacionalización. Porque sucede que aquí contamos con lo mismo que tiene la Comunidad Valenciana, el mismo clima, el carácter abierto de la gente, incluso, algunas cosita que ellos no tienen, como es el hecho de no estar masificados. Pero no se nos conoce como destino, a pesar de que, tal como vemos cada día, cuando alguien nos visita por primera vez, lo que se encuentra es muy superior a las expectativas que tenía.

-Pero, ¿hay ya un movimiento de turistas que vienen aquí cuando rebosan esos destinos líderes?

-Existen esos vasos comunicantes. Porque quienes nos visitan nos dicen que todos es más positivo y y sorprendente de lo que esperaban. Por ejemplo, a nivel gastronómico, donde la verdad hemos dado en los últimos años un paso grandísimo. Aquí se come muy bien. No hay municipio donde no haya varios restaurantes de maravilla. Y ese atractivo es fundamental. Entonces, ¿qué nos falta? Se trata de conseguirlo, como la costa de Almería: estuve en Vera el Día de la Región y vi que estaban llenos todos los hoteles y los restaurantes a pie de playa.

-Y cómo respondemos a esa pregunta. ¿Qué hay que hacer para que crezca más nuestro sector?

-Pues para este mandato tengo varios ejes que son fundamentales. El primero es reforzar la promoción. Aunque es cierto que en los dos últimos años la Comunidad y los ayuntamientos, como el de Cartagena, han hecho una apuesta mayor. Así lo hemos visto, por ejemplo, con la presencia en programas de televisión como Masterchef, o en citas como la entrega de las estrellas Michelín y los soles de Repsol, En este sentido, la captación de eventos es fundamental porque nos posiciona. Eso es algo que los responsables turísticos han entendido. Este sector es de por sí potente, por nuestra ubicación, nuestro patrimonio. Y es que lo tenemos todo y no tenemos que arrancar desde cero.

-España como marca turística es el principal aval de garantía.

-Cada vez viene más gente a España, año tras años estamos superando en uno o en dos millones la cifra de turistas, De hecho, en el sector a nivel nacional se oyen ya voces con respecto a que no deberíamos de pasar de los 100 millones de turistas al año, sino que lo que hay que hacer es que esos visitantes sean de la máxima calidad y distribuirlos mejor por todo el territorio nacional Así que en la Región tenemos que seguir con lo que estamos haciendo de mejora de la oferta. Es decir, como lo que hablaba antes en la gastronomía, posicionando al máximo nivel, pues cada vez viene más gente a conocernos.

-En cualquier caso, para convertir el turismo en un eje de desarrollo estratégico y elevar su peso en el PIB regional hace falta un mayor salto inversor, ¿cree que la Comunidad hace lo suficiente?

-A ver, está claro que es insuficiente porque tenemos datos de otras comunidades autónomas más o menos igual a nosotros en habitantes y posibilidades turísticas que destinan hasta cuatro veces más de presupuesto. Aunque entendemos también y somos conscientes del problema que tenemos con la financiación. Pero es verdad que un objetivo fundamental es que no se vea el apoyo como un gasto, sino como una inversión y que el retorno va a ser mucho mayor y mucho más rápido que en cualquier otro sector. Y con ello no digo que no haya que seguir invirtiendo en agricultura e industria.

-Se refería usted antes a la importancia de captar eventos, ¿es necesario invertir más ahí?

-Claramente, tenemos que seguir trabajando en todo tipo de eventos, en captar congresos. Eso es fundamental, al igual que la oferta cultural, deportiva. La Administración tiene que seguir potenciándolos mediante una estrategia. Además, nos estamos dando cuenta de una cosa, que en el momento que organizas eventos, la gente se mueve. Hace poco se hizo en Cartagena durante un fin de semana una recreación de las Fallas de Valencia, y vino muchísima gente, por lo que tuvieron que alojarse incluso en La Manga puesto que no cabían en la ciudad. Eso es una maravilla. Así que si tenemos 52 semanas al año debemos aspirar a programar eventos en una cifra similar, ver qué oferta complementaria podemos introducir que se sume a los periodos vacacionales. El resto va a llegar solo porque la Región lo tiene todo.

-¿Nos han falta más plazas turísticas para ganar presencia?

-Hay que empezar por los cimientos, no por el tejado. Por lo que se trata de trabajar por tener más plazas de alojamiento, mejores hoteles, porque no podemos tampoco dar un gran salto en eventos si no tenemos donde alojar a quienes vengan. Por ello, precisamente, este es otro de los ejes que también me he marcado para estos cuatro años, la necesidad de una ampliación de la planta hotelera y su modernización. Luego hay otra parte que es súper importante como la digitalización de toda la industria turística. Necesitamos estar todos digitalizados, además la inteligencia artificial va a ser fundamental. Y es que vamos a tener más posibilidades de tener muchos y mejores clientes, con un gasto superior.

-¿Qué supone para este sector el salto tecnológico en marcha?

-La digitalización nos va a aportar en todo su abanico, no solo en captar clientes, sino también en el control de la gestión interna, en estar mejor organizados. Vamos a ser mucho más eficientes, sostenibles y, sobre todo, económicamente, seremos más rentables. Por ejemplo, en hostelería el cliente hará cada vez más sus reservas a través de un motor de reservas, lo que es una garantía que genera más confianza y permite una mejor organización del servicio.

-Más allá del reto de tener más hoteles, ¿qué valor tiene la oferta complementaria, hostelería, servicios, para nuestro destino?

-Es que más allá de que el hotel esté muy bien y mejore la estancia del cliente, después está el ocio alternativo, la restauración, las atracciones para los niños, los locales de copas, las actividades de turismo activo, de cara a irse con un gran sabor de boca de la Región. Se trata de tener una experiencia completa que mejore las expectativas. Por eso, existe un problema cuando vemos la situación que tenemos actualmente con los chiringuitos de la playa, que no tienen todavía las licencias de Costas para que se puedan montar. Así que llega el mes de julio y los empresarios del sector no se atreven aún a su instalación. Por ello, es tan importante que lo público y privado trabajen unidos, que estemos todos muy cohesionados, ya que es bueno para todos.

-Tampoco se puede obviar la necesidad de mejorar la conectividad del transporte, aéreo, AVE.

-Por supuesto que tiene que mejorar, pero no depende de nosotros. Aunque hay que reivindicarlo para exigir la mejora de las conexiones. Lo que sucede es que va todo en global. Así que necesitamos crecer como destino, tener más hoteles, para que las aerolíneas vean la rentabilidad. Porque una compañía, si tiene un avión disponible, antes de poner una línea de conexión desde Alemania con el aeropuerto de la Región de Murcia, prefiere mandarlo a Alicante, puesto que en cuanto lo saca a la venta lo tiene lleno porque es un destino consolidado y el retorno de su inversión va a ser mucho más rápido.

«Necesitamos convencer a la gente de que formarse en este sector es garantía de trabajo»

-¿La falta de trabajadores es el principal problema al que se enfrenta?

-En primer lugar, necesitamos convencer de alguna manera a la gente de que es importante formarse en turismo y hostelería porque van a poder conseguir un trabajo de calidad y de futuro. En este sentido, la Región de Murcia considero que va a generar mucho empleo de calidad y muy profesional. Entonces, tenemos que implicarnos en hacer cantera. Además, hay que seguir impulsando una formación continua de los trabajadores en activo, al que le guste el vino que se forme como sumiller, el que prefiere la sala que se forme en cursos en ese ámbito, y lo mismo el que prefiera la barra, entre otras tareas.

-Es vital la profesionalización par fidelizar las plantillas.

-Es que necesitamos que en todos los restaurantes, en todos los hoteles haya personas muy cualificadas para dar un servicio de excelencia. De ahí que necesitamos trabajar de verdad en serio con las administraciones, con empresas que se dediquen a hacer una formación específica, con el Centro de Cualificación Turística (CCT). Hacen falta trabajadores en muchos puestos.

-¿Se deben mejorar las condiciones salariales y atractivos para que sirva de acicate?

-Hay una mejora que se tiene que compaginar con garantizar la rentabilidad. Este año termina el convenio del sector, que se firmo para tres años, y habrá que renovarlo para 2026. Y habrá que empezar a trabajar en la negociación. Lo que nos ha pasado con el anterior es que las actualizaciones del SMI se han comido las subidas. Al final, tenemos que hacer una mayor diferenciación entre las categorías, ya que no puede ser que entre un jefe de cocina y un cocinero normal haya solo una diferencia de 100 euros.